Bem à italiana

O rancho com churrasqueira deu origem à cozinha, que se transformou em casa. Ali Rogério Bertazzoli cultiva a família e as amizades, praticando a gastronomia. "No dia-a-dia, cozinho em função da molecada; pratos simples, macarrão com tomate e manjericão", diz o pai de Luca, de 8 anos, e Enzo, de 5. Quando reúne os amigos, porém, prefere as receitas com pescados. "Mas também faço comida italiana", diz o descendente de imigrantes do Vêneto. Foto: Zeca Wittner/AE Nascido e criado em Vinhedo, Rogério conta que o bisavô chegou na região por volta de 1888 para trabalhar, como tantos conterrâneos, nas lavouras de café. O avô, Orozimbo, tinha uma propriedade que, na década de 40, época em que a cidade ainda se chamava Rocinha, produzia uvas de mesa. "Mas, como era tradição entre os colonos italianos, reservava uma parte do parreiral para fazer o próprio vinho", conta Rogério, que se recorda de beber o tinto artesanal misturado com açúcar e água. Com a morte do avô, nos anos 70, a prefeitura desapropriou o terreno para construir casas populares, destinando lotes para os cinco herdeiros, de 5 mil m² cada um. É numa dessas chácaras que há oito anos Rogério vive com Camila, também de ascendência italiana e vinhedense da gema, companheira na vida e no trabalho. Enquanto ele comanda a cozinha do Villa Bertazzoli, ela cuida da administração do restaurante, logo à entrada de Vinhedo, que nasceu pelas mãos dos pais dele, Antonio e Leonice, na década de 60. Então com o nome de Panelão, servia comida caseira. Fechou em 1971 e reabriu nove anos depois, já com o sobrenome da família e especializado em culinária italiana. Foi ali que Rogério tomou gosto pela gastronomia. "Aos 12 anos, brincava de ajudante de cozinha, fazia o mise-en-place, mexia as panelas", conta. Adulto, enquanto estudava fotografia e trabalhava em São Paulo, todo fim de semana encarava os 70 km de estrada para matar a saudade e ajudar os pais no restaurante. A cada visita, porém, retornar à capital tornava-se mais angustiante. Por fim, a proposta de trabalhar em período integral na metrópole paulistana obrigou Rogério a tomar uma decisão. "Optei pelo que gosto", afirma o gourmet, que voltou para Vinhedo, fez cursos rápidos de gastronomia e hoje encabeça a cozinha do negócio familiar. Na sala de refeições, a chapa de ferro incrustada no centro da mesa de madeira serve de descanso de prato e garante a tradição de "virar a polenta". O móvel segue o estilo rústico da construção. "É uma casa simples, feita para se sentir à vontade", diz Rogério. Grossas vigas de eucalipto reaproveitadas de postes de demolição (R$ 18 o metro linear, na JDO Construções Rústicas), telhado sem forro, piso cerâmico e paredes que mesclam cerâmica, lambri branco e tijolos aparentes, naturais ou com pintura branca, dão a atmosfera à morada. A cozinha, com bancadas de granito (Ocre Itabira, R$ 130 o m², na Mabavi) e armários de freijó e vidro fosco, tem equipamentos modernos - caso do microondas Brastemp (modelo Maxi, R$ 399) e da geladeira Electrolux (dúplex frost free, R$ 2.299, no Fast Shop) - ou de inox, como a adega e o fogão de 5 bocas com forno GE (modelo Classical, R$ 1.149,99, no Ponto Frio). Os temperos vêm da horta. Galinhas-d?angola enfeitam os cantos, uma coleção de Camila. Já o marido é aficionado por saca-rolhas. "Os de vinícolas, são mais de 100", diz.