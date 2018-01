A poltrona Barcelona foi criada em 1929 para o pavilhão alemão da Exposição Universal de Barcelona, na Espanha. Apenas duas peças foram colocadas no espaço com o propósito de que o rei e a rainha espanhóis pudessem nelas se sentar, como se estivessem em seus tronos Uma única estrutura de aço chapado e o estofado de couro botonê, costurado à mão, elevaram a Barcelona ao status de ícone do design moderno. "Antes usava-se aço tubular nos móveis e Mies achatou o aço - esse é um dos pontos que fez da Barcelona o que ela é hoje", acentua o arquiteto Fernando Vásquez, radicado em São Paulo A Barcelona também foi marco da Bauhaus - escola de design, artes plásticas e arquitetura que surgiu na Alemanha (1919-1933). "Não só Mies van der Rohe, mas também outros designers da Bauhaus, como Marcel Breuer e Mart Stam, criaram peças para serem admiradas pela estética - e não apenas pela função. Tanto que inúmeros arquitetos contemporâneos elegeram a Barcelona como uma cadeira de estilo", diz Dudley Fisher, professor da Casa Farnsworth (projeto de Mies, em Illinois, EUA, que hoje é museu) Desde 1947 a americana Knoll detém os direitos de produção de peças de Mies van der Rohe - 17, entre elas a Barcelona. No Brasil, há 40 anos a Forma fabrica a poltrona seguindo o projeto da Knoll, que especifica, por exemplo, a costura manual do estofado, um trabalho que consome seis horas. "Produzimos em várias cores de couro e ultrasuede, acabamentos que não desconfiguram a especificação de van der Rohe", diz Fernanda Machado, gerente da Forma Inicialmente, a cadeira chamava-se MR-90. Seu nome foi mudado pela Knoll, em uma jogada de marketing, aludindo à Exposição Universal de 1929 Nome: Maria Ludwig Michael Mies Nascimento: 27/3/1886, em Aachen (Alemanha) Morte: 17/3/1969, em Chicago (Estados Unidos) Formação: arquiteto Frases: "Menos é mais"; "Uma cadeira é um objeto muito difícil. Um arranha-céu é um pouco mais fácil. Por isso Chippendale (Thomas Chippendale, moveleiro britânico nascido em 1718) ficou famoso"