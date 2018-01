Banheiros belos e funcionais

Bem mais que espaços funcionais, estes banheiros e lavabos são quase ambientes de estar, tal a preocupação dos projetos com o conforto. Premiados pela fabricante de louças e metais sanitários Deca, eles merecem o título de “banheiro dos sonhos” conferido pela 20.ª edição do prêmio. Ponto comum entre os premiados na categoria residencial, o uso de madeiras e pedras se destacou. Ganhador da etapa de São Paulo e também vencedor nacional, o arquiteto Otto Felix assina o banheiro da suíte de uma casa de campo em Campinas, formado por duas salas, com ducha e deque em uma delas. “Quando se entra, tem-se a impressão de que é uma caixa dentro da outra. É um banheiro contemporâneo e até poético”, diz. Projetos em Florianópolis, Anápolis (GO) e Belo Horizonte, que você confere aqui, também receberam o prêmio na semana passada.