Artista plástica que integrou equipe de Niemeyer em Brasília lança livro

A artista plástica Marianne Peretti Foto: Divulgação

Oscar Niemeyer se emocionou ao vê-la desenhar os vitrais da Catedral de Brasília. A ponto de, escalada para um único trabalho, a artista francesa Marianne Peretti ter acabado por imprimir sua marca no Palácio do Jaburu, no Superior Tribunal de Justiça e no Memorial JK, entre outros. Lançado na última quarta-feira, em São Paulo, o livro Marianne Peretti - A Ousadia da Invenção (Edições Sesc São Paulo e B52 Desenvolvimento Cultural, 348 págs., R$ 220) refaz sua bem sucedida trajetória, em meio a depoimentos da artista, de seus companheiros de trabalho, fotos e croquis inéditos. “Entrei para fazer um único trabalho e acabei conquistando muitos outros. Deu certo”, declarou ela nesta entrevista ao Casa.

Ao longo de sua carreira a senhora tem se expressado por meio de diferentes suportes: murais, vitrais, esculturas. Como conceituaria seu trabalho e seus objetivos estéticos?

Penso que vivo disso e tenho de fazer o que me pedem. O arquiteto trabalha para alguém. Não faz casas para si mesmo. Ele responde às necessidades construtivas e à vontade do cliente. O artista também deve agir assim. Até que chegue a um ponto no qual ele possa dizer sim ou não para cada projeto.

Os vitrais da Catedral de Brasília assinados por Marianne Peretti Foto: Divulgação

Como artista, pensa que já chegou a esse ponto?

De certa forma, sim (risos). Eu discutia com Oscar Niemeyer e muitas vezes ele concordava e deixava eu fazer do meu jeito. Voltando aos suportes, gosto de fazer objetos úteis como luminárias, mesas, cadeiras. De torná-los mais interessantes. Me agrada pensar que com eles posso transformar os ambientes.

Como foi ser a única mulher trabalhando entre tantos homens talentosos durante a construção de Brasília? O que traz na lembrança, por exemplo, de Oscar Niemeyer?

Nunca tive problema por ser a única mulher e acredito que encontrei Niemeyer em um momento ótimo. Ele já tinha feitos os projetos, mas alguns precisavam de um toque a mais; acho que o conquistei como profissional. Me arrisco a dizer que ajudei a enriquecer a cidade. E só dei um “tchanzinho” no que existia.

Que trabalhos a senhora tem desenvolvido nos últimos tempos e quais são seus principais interesses? Existe alguma obra que sonha realizar?

Estou desenvolvendo uma árvore de ferro de 12 m de altura para uma escola no Recife. E olha que nem levei muito tempo para chegar ao projeto final. Aprendi com Niemeyer a fazer as coisas muito rapidamente. Gostaria de fazer uma grande obra pública. Mas desde que não limitassem minha criatividade.

Escultura na Câmara dos Deputados assinada pela artista, tendo ao fundo painel de azulejos de Athos Bulcão Foto: Divulgação