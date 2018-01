Arrume suas malas: vem aí a temporada de feiras na Europa

Mostra retrospectiva do designer farncês Phillippe Nigro, na edição de janeiro da Maison & Objet Foto: divulgação

Em sua quarta edição, a Paris Design Week, de 6 a 13 de setembro, abre a temporada de design do segundo semestre na Europa firmemente imbuída da intenção de rivalizar com o London Design Festival, nos quesitos diversidade, número de eventos, influência internacional e afluxo de público. Não por acaso, as duas cidades advogam para si o título de capital do design, durante os dias de realização de seus festivais.

Tendo como pano de fundo a mostra Maison & Objet, nos pavilhões de Villepinte, a semana francesa reúne design, decoração, moda, gastronomia e arte, juntos ou separados, espalhados pelos mais insuspeitos locais da capital francesa: salas de exposições, lojas conceito, oficinas de designers, galerias, hotéis e até restaurantes.

Ao todo serão mais de 180 espaços, 250 participantes entre empresas e profissionais , além de aguardados 100 mil visitantes. Apesar de menos internacional que seu rival do outro lado do Canal da Mancha, a Paris Design Week vale a visita. E é o endereço certo para todos os interessados em se inteirar dos rumos da criação francesa e, para ter acesso à informações atualizadas de roteiro, basta consultar www.parisdesignweek.fr.

Considerado por muitos a mais criativa entre as semanas de design, o London Design Festival, que este ano acontece de 13 a 21 de setembro, comemora seu 12º aniversário hospedando mais de 300 eventos, entre feiras, mostras e instalações que se espalham por quatro circuitos na capital inglesa (para conferir a programação, consulte www.londondesignfestival.com).

Mostra DesignJunction, no festival de Londres de 2013 Foto: Divulgação

"O design e a criatividade estão embutidos no DNA da nossa cidade e sabemos quanto eles são fundamentais para nossa prosperidade futura. Ao hospedar, durante nove dias, talentos de todo o mundo, o London Design Festival não só oferece um instantâneo de onde estamos, mas também uma visão sobre para onde estamos indo", afirma Boris Johnson, prefeito de Londres

Parte importante da estratégia do festival, a apresentação de projetos de referência em locais emblemáticos da cidade este ano vai levar para a Trafalgar Square o projeto Landmark, no qual quatro designers - entre eles o britânico Jasper Morrison - foram convidados a imaginar como seriam os interiores de uma casa da qual ninguém nunca iria querer sair.

Continuando sua colaboração com os principais museus londrinos, o festival terá mais uma vez como sede o célebre Victoria&Albert Museum, ou V&A, que já programou para a semana uma série de intervenções espalhadas por todas as suas instalações. Entre elas, a criação de uma estrutura que será assinada pela arquiteta iraquiana radicada em Londres Zaha Hadid.

Toda essa dimensão conceitual, no entanto, não ofusca o brilho das feiras que também acontecem na cidade durante o festival. Da mais experimental delas, a Tent, passando pela tradicional 100% Design e concluindo com a recém-chegada Designjunction, que ao apresentar um mix das duas vertentes, em sua quarta edição já é aclamada como a melhor entre todas.

Você poderá atestar tudo isso na cobertura exclusiva das semanas de design de Paris e de Londres que o Casa, em suas edições impressa e online, no portal Vida & Estilo, veicula a partir de outubro. Não perca!