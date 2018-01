Arrojo no projeto das duas paredes

As paredes verdes, longe de um recurso de estilo, foram implantadas para funcionar não só como elementos estruturais e muro de arrimo: na prática, delimitam um autêntico funil, por onde o ar é canalizado, expandindo as condições de ventilação no interior da casa.

A parede oeste protege a casa do sol poente, mais quente, e fecha o visual em relação às construções vizinhas. Já a parede leste tem diversas aberturas e varandas para receber o sol da manhã. Nos fundos, uma escadaria liga o jardim do subsolo aos caminhos projetados na parte superior do terreno. No nível mais baixo, entre as paredes, um espelho d'água é circundado por árvores e plantas. No intermediário, em três volumes de estrutura metálica, estão a sala, a cozinha e os quartos, totalmente envidraçados. Nos espaços abertos, avista-se o jardim.

Uma das extremidades da casa com escada de acesso esterna ao primeiro pavimento