Arranjo se faz na escola

A primeira vez que comprei flores para mim mesma foi há cinco anos, mais ou menos, no Greenmarket de Union Square. Como me sentia sozinha naquela tarde, fiquei admirando algumas tulipas. Por US$ 8 podiam ser minhas. Na época, com 25 anos, me parecia um luxo comprar flores sem uma ocasião específica. Mas dali a pouco levava as tulipas para casa. Deixei as flores em um jarro de vidro, até que seus caules se dobraram e as pétalas caíram.

Com o tempo, passei a comprar flores regularmente. Entretanto, evitava fazer arranjos. Era mais fácil comprar um ramalhete das mesmas flores, ou de dois ou três tipos, cortar as pontas dos caules e colocá-los na água. Mas não sou a única que precisa de instruções: hoje, as aulas de arranjo de flores estão na moda. Instituições antigas ensinam há muito tempo a fazer arranjos tradicionais, mas escolas mais novas, com estética natural, mais livre, começaram a surgir em todo o país, num surto de entusiasmo pelas coisas feitas em casa.

"Acho que pode ter a ver com um público mais jovem vendo o conteúdo dos blogs", diz Brooke Howsley, designer de flores de Austin, Texas. "As aulas florais costumavam ser para senhoras de cabelos azulados, certo?" Então me matriculei em um desses novos lugares, a Little Flower School, em Nova York, dirigida por Nicolette Owen, de 32 anos, e Sarah Ryhanen, de 30.

Na minha classe, no fim de julho, havia sete alunas, com idade entre 20 e 30 anos, e o objetivo era aprender a fazer arranjos com flores selvagens. As estudantes ficavam diante de duas mesas de trabalho, tendo à frente estantes com até 25 maços de flores diferentes.

As professoras abriram a Little Flower School em outubro, com aulas de três horas, uma ou duas vezes por mês, por US$ 250. Ambas são formadas em Belas Artes: Nicolette trabalhava na revista de arquitetura e design Domino, que fechou, e Sarah era curadora de uma galeria. O estilo dos arranjos da dupla é "mais orgânico, mais solto", diz Sarah. A estética é bonita e nada contida: luxuriante, exuberante, expansiva, cada arranjo é uma dança de cores e texturas.

Seguimos um breve tutorial sobre arranjos. Primeiro passo: o material básico - folhagens, ramos, flores com caules mais robustos - é colocado no vaso de modo que os galhos se entrecruzem. Essa é a infraestrutura dos arranjos, a rede que servirá de suporte para as outras flores. (Também usamos uma base metálica para fixação de flores ou disco com pregos, preso com durex no fundo do vaso para ajudar a segurar os caules.) A base determina o volume e o formato da criação, que deverá ter uma vez e meia o tamanho do vaso.

Sarah Ryhanen (à esq.), que dirige a Little Flower School, ensina Jamie Lee Rice a montar um arranjo Foto: Robert Wright/NYT

Segundo passo: são acrescentadas as flores maiores, como peônias, dálias, hortênsias e rosas. O meio do vaso deve ser preenchido com flores de tamanhos diferentes. Terceiro passo: As flores altas são acrescentadas por último, como a escabiosa, com seus caules mais finos, e botões - segundo as professoras, as formas mais suaves convidam a olhar para cima.

Mas, acrescentou Sarah, as regras existem para ser quebradas. O basilicão vermelho - uma erva de grande fragrância, ricamente colorida - "é uma flor básica, mas com estrutura bonita, curvatura interessante, e pode ser usada como terceira camada no arranjo".

As estudantes trabalhavam com atenção e o ambiente era silencioso, com exceção dos comentários das professoras com cada aluna, circulando pela salinha, apanhando flores diferentes para alguma delas ou curvando um caule 180 graus para que virasse para cima e não para baixo, como um poste de iluminação.

Duas horas se passaram. Eu mal tinha tido tempo de levantar os olhos, concentrada no meu arranjo e no chão, onde os tocos dos caules e as folhas iam se acumulando. Quando olhei em volta, vi que os arranjos eram todos diferentes. Uns lembravam quadros de mestres flamengos, cheios de galhos de videira e flores exuberantes. Outros eram clássicos, com folhas de oliveira e amoras contrabalançados por rosas de jardim. Alguns tinham formas estranhas, montes de pétalas suaves transpassadas por galhos altos.

"Acho que estou intimidada pelo meu arranjo", disse a artista plástica Leah Wechsler, de 28 anos. Ela havia criado algo muito forte, um conjunto volumoso e denso, de cores ousadas, contrastantes, brotando de toda parte: uma pequena bomba. Tradução Anna Capovilla