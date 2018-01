Arquitetura do social

No projeto da escola em Várzea Paulista, por exemplo, a parte frontal recebeu fechamento de elementos vazados de concreto agrupados, formando um grande mosaico que filtra a luz e se assemelha a um painel artístico durante o dia. À noite, com a iluminação interna, o conjunto funciona como uma imensa luminária, dando ao observador que passa pela rua a sensação de que a escola está inteiramente aberta para a comunidade.

Veja também:

Era uma casa muito engraçada...

Imersa na paisagem

Time encara frio da Rússia

Arrojo no projeto das duas paredes

Um trio e uma só meta

Menina dos olhos dos arquitetos, a sede do Projeto Viver, uma entidade social do Jardim Colombo, bairro próximo do Morumbi (zona sul), é testemunho da consciência social do trio aplicada aos domínios da arquitetura pública. Tudo é muito simples: o material empregado, os jardins internos, o esquema de acesso. É na implantação, porém, que a habilidade dos profissionais em tratar o espaço comum se revela com força. Em seus diversos terraços, platôs e desníveis, a obra se abre para a paisagem, oferecendo amplidão de horizontes para uma população carente de perspectivas.

"Procuramos construir um prédio nada suntuoso. Nosso objetivo era atrair aquela população, não afastá-la", conta Rodrigo Marcondes Ferraz. Singela em sua essência - mas sofisticada em seus propósitos -, a obra rendeu ao escritório duas premiações de peso: a menção honrosa na Bienal de Arquitetura de Brasília e o Prêmio Especial Eduardo Kneese de Mello, do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).