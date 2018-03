Ruy Ohtake desenvolve linha de produtos cerâmicos inspirada em ovos

Trata-se do primeiro produto criado pelo arquiteto Ruy Ohtake para uma empresa do segmento cerâmico. É, igualmente, a única linha já desenhada por um profissional brasileiro para uma das gigantes do setor, a espanhola Roca. Ao todo, são quatro modelos de cubas, sendo três delas de apoio e uma de sobrepor, produzidas em cinco cores selecionadas por seu criador, que parecem traduzir o senso comum de que o mais difícil é fazer as coisas da forma mais simples. “Gosto muito do elemento curvo. O olhar para uma curva é imprevisível, podemos ter várias percepções”, explica o arquiteto que, partindo da forma de um ovo, conseguiu reproduzir nos objetos os traços marcantes de sua respeitada e extensa carreira arquitetônica. Conforme ele fez questão de pontuar nesta entrevista exclusiva ao Casa.

Banheiro com um dos modelos de cubas criadas para a Roca Foto: Roca/Divulgação

Por que a escolha do ovo?

O ovo é um elemento natural de uma qualidade excepcional. A rigidez e a dureza dele como um todo é uma coisa realmente impressionante, se considerarmos a finura de sua casca. Aí, eu resolvi colocar esse desafio também para a Roca. Ou seja, reproduzir aquela coisa fina, o que a tecnologia já permite, mas aplicada em uma situação muito diferenciada. No caso, reproduzindo um desenho curvo.

Modelo de sobrepor, peça da coleção inspirada no ovo Foto: Roca/Divulgação

É a sua primeira louça cerâmica. Como se deu o processo e o que mais o atraiu?

Parti da observação atenta do objeto e da natureza moldável da água. A água dentro do lavatório fica no nível plano. Assim, resolvi desenhar um lavatório ondulado para acentuar o contraste com a superfície da água. No processo, me impressionou a tecnologia oferecida pela Roca, capaz de criar uma cerâmica extremamente fina, com apenas 3 mm de espessura. Me agrada ver os avanços tecnológicos viabilizando formas ousadas.

Cuba de apoio Foto: Roca/Divulgação

Como o presente projeto se alinha à sua produção como arquiteto?

Em todos os meus trabalhos, seja o desenho de uma cuba, de uma cadeira ou de um edifício como o do hotel Unique ou o do Instituto Tomie Ohtake, meu principal interesse é promover o diálogo entre a geometria e a natureza. A natureza com as suas curvas irreverentes, mais fortes ou mais leves, e, ao lado dela, a geometria, com toda a sua precisão. Essa conjugação é um desafio que eu gosto muito de me colocar e que está claramente presente nesta coleção. Até por isso, me deu tanto prazer de realizar.

O arquiteto paulistano Ruy Ohtake Foto: Roca/Divulgação

ESPECIAL EXPO REVESTIR:

+ Lançamentos da Expo Revestir trazem o natural para os grandes centros

+ Padrões geométricos e elementos naturais são destaque nos revestimentos não cerâmicos

+ Louças e metais ganham 'toque hi tech' e customização na Revestir