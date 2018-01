Arquitetas dão dicas de como planejar o closet ideal

Projetos que priorizam pendurar peças facilitam a organização. A separação por cor ajuda a encontrar as roupas mais rapidamente Foto: Inês Antich

Para uns é apenas um ambiente para guardar roupas. Para outros, um sonho de consumo. Não importa o tamanho, o fato é que os closets refletem a personalidade dos donos e ajudam na organização do dia a dia e, conforme apontam especialistas consultados pelo Casa, deve ser planejado a partir da necessidade de uso de cada pessoa. “Não há limite, desde que haja disponibilidade de espaço para a criação do ambiente”, alerta a arquiteta do escritório KTA Arquitetura, Ana Cristina Tavares.

E engana-se quem pensa que closet só é possível em residências com grandes plantas. Em ambientes a partir de 1,2 m x 1,3 m já é possível sonhar. “Não existe uma medida mínima ou máxima, mas podemos considerar que é necessário dispor de uma área de circulação entre 70 a 80 cm, possibilitando que a pessoa caminhe de uma forma confortável. Para o armário, a profundidade deve ser de, no mínimo, 60 cm”, conta a também arquiteta Claudia Krakowiak Bitran.

A preocupação de que o ambiente seja funcional acompanha os projetos. Após o levantamento sobre como a pessoa se veste e a quantidade de peças que precisa guardar, a atenção vai para o hábito de uso, já que algumas pessoas optam por deixar tudo dobrado e outras preferem pendurar. Essas são características determinantes para a organização diária das roupas. “Nossa recomendação é de que quanto mais coisa pendurada, melhor”, aconselha Ana Cristina. E sobre a organização acrescenta: dividir as peças por modelo e cor facilita a visualização e organização.

Aberto ou fechado. Essa é uma dúvida que sempre se repete. É importante saber que a primeira opção é ótima para visualizar as peças, mas exige organização sistemática. Já a segunda, ajuda preservar as peças da exposição à luz e pequenas sujeiras presentes no ar.

Acessórios. Eles fazem toda a diferença na organização e uso do ambiente. A recomendação das arquitetas é que se invista em varões metálicos resistentes. E em gavetas corrediças com amortecimento e divisórias internas. Os puxadores são parte da decoração, dão um ar descolado e personalidade ao ambiente. Mas o acessório coringa ainda é o espelho. “Eles dão a sensação de amplitude, mas precisam ser colocados nas posições que mais favorecem o ambiente e o uso”, alerta Ana Cristina. A distância mais indicada é a de aproximadamente um metro entre o espelho e a pessoa.

Sapatos. Normalmente ocupam um espaço importante no closet. Por isso é importante ter a informação do tipo que a pessoa mais usa e a quantidade. Se são sapatos baixos, tênis, rasteirinha. Se tem salto alto, se tem bota. “Essas são informações importantes para a altura e profundidade da prateleira”, diz Ana Cristina.