Aqui, o apelo é masculino

O apê pensado por Fernando Piva para a mostra dispensa frufus. Pudera. O perfil do proprietário fictício é um homem que vive só. "Mas caberia perfeitamente um casal", relativiza o designer de interiores, que remodelou parte da arquibancada do Jockey Club para distribuir, em 100 m², living, quarto, cozinha, closet, banheiro e escritório.

De frente uma para outra, as duas escadas que levam ao piso superior, onde fica o pequeno home office, foram mantidas. Essa simetria se repete na concepção dos outros espaços. Mas a posição discrepante de alguns móveis e telas quebra tal efeito. "É uma brincadeira", explica.

Preto, gamas de marrom e um tom de oliva dominam os ambientes, que ganham masculinidade com os tons fechados. As linhas retas da maioria das peças ressalta esse caráter. Integração e funcionalidade são outras marcas. Um exemplo? O estar pode se integrar - ou não - ao quarto e à cozinha por meio de portas revestidas de couro. E há outro detalhe bacana: o nicho para as bicicletas, junto do hall.

Preocupado com a variedade do visual, Piva teve o mérito de garimpar bem móveis e objetos de diferentes fornecedores. "Isso deu um clima de casa e não de loja", regozija-se.