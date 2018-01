Aprenda a cuidar

S11 ARQUIVO 09-06-2014 EXCLUSIVO SUPLEMENTOCASA/CASAE/CASA&/CASA Casa Bonsai Juliana Okuda Clube do Bonsai FOTO Zeca Wittner/ESTADAO Foto: Zeca Wittner/Estadão

CLUBE DO BONSAI

Há cursos durante todo o ano, tanto para iniciantes quanto para iniciados. As aulas são divididas em módulos mensais: cuidados básicos, poda, adubação, aramagem, estilos de bonsai e replantio. Mais informações: www.clubedobonsai.com.br

REGINA SUZUKI

A bonsaísta dá cursos para grupos, que geralmente duram um ano, nos quais se aprendem os cuidados básicos, além da poda e aramagem. Consulte datas e módulos pelo e-mail suzuki.oya@gmail.com

FÁBIO ANTAKLY NORONHA

O bonsaísta ministra cursos em seu viveiro em São João da Boa Vista, no interior do Estado, e dá aulas particulares em São Paulo. Interessados podem fazer contato pelo e-mail antakly15@hotmail.com

BONSAI KAI

Marcio Augusto de Azevedo oferece cursos no Bonsai Kai. São dois módulos: o básico, no qual os alunos entram em contato com a parte teórica que envolve o bonsai e aprendem a tratar de uma árvore; e o avançado, no qual se aprende a modelar as plantas. Consulte a programação dos cursos no site www.bonsaikai.com.br/Curso

HOTÉIS PARA BONSAI

Clube do Bonsai

Se você for viajar, é possível deixar sua planta no Clube do Bonsa. As diárias custam a partir de R$ 4 e envolvem desde os cuidados básicos (rega e luz solar) até podas e aramagem.

Bonsai Kai

O Bonsai Kai oferece hotel para bonsais com custo a partir de R$ 2 por dia. Há também o serviço de hospital para plantas fragilizadas ou doentes.