Aposta no móvel do bem

Motor das inovações que fazem girar as engrenagens do sistema design, a consciência ambiental é hoje assunto de primeira ordem entre designers e fabricantes. Uma realidade ainda restrita aos círculos do alto design, mas que promete, em curto espaço de tempo, atingir também a oferta de produtos de largo consumo: tanto quanto os objetos produzidos em séries exclusivas, móveis fabricados em larga escala se pretendem agora igualmente sustentáveis. Divulgação Cozinha feita de painéis de pinus com acabamento natural e detalhes em laca "É um processo sem volta", diz Ângelo Luiz Duvoisin, gerente da Artefama, indústria moveleira de São Bento do Sul (SC), que, após décadas de produção direcionada para a exportação, se prepara para a primeira investida de peso no mercado nacional - e, na linha de frente, a questão da sustentabilidade. "Tal como aconteceu na Europa, nossas crianças começam a ser educadas para compreender a necessidade de preservação ambiental. É questão de tempo essa demanda se transformar em exigência nas lojas", argumenta Duvoisin, entusiasta defensor do conceito de biomóvel - projeto em implantação naquela região do norte catarinense, formalmente expressa por meio de um selo de qualidade. Para receber a distinção, cada indústria teve de se adaptar a uma série de procedimentos que abrangem todas as fases do processo produtivo, da garantia de certificação da madeira, passando pelos produtos empregados na produção (colas e tintas, por exemplo, podem conter componentes nocivos à saúde e ao meio ambiente e devem portanto ser banidas) até, finalmente, a forma mais adequada de descarte do móvel. "A possibilidade de prolongar a vida do produto por meio da restauração e da substituição de componentes, a facilidade de desmontagem e o potencial de reciclagem das partes são fatores que também pesam na avaliação", adianta Ari Bruno Lorandi, o mentor do biomóvel, conceito que hoje congrega 27 empresas. "Para se candidatar ao direito de uso, a empresa deve se submeter a uma avaliação de conformidade, como em qualquer auditoria." Design, um desafio Entre as madeiras mais empregadas, em sua terceira geração, o pinus - mais especificamente na variedade "oslo" - ocupa o centro das atenções dos empresários locais. O eucalipto vem logo a seguir. E mesmo o bambu, planta de alta resistência antes restrita ao acabamento, já começa a integrar a estrutura de sustentação de alguns móveis. "O pinus já passou por três décadas de melhoramentos genéticos. Por isso, o que se vê hoje é a matéria-prima sólida, que em nada remete à dos móveis produzidos nos anos 70, em geral, peças frágeis e cheias de nós aparentes", avalia Ivo Sândi Grossl, da Grossl Móveis, outra empresa do programa. No que toca ao visual, o aprimoramento é evidente: do acabamento natural, bastante utilizado nos móveis escandinavos, ao ébano profundo, típico das madeiras tropicais, existem opções para todos os gostos. O mesmo acontece com a regularidade das superfícies e a precisão dos encaixes. Quanto ao design, porém, ainda é longo o caminho a ser percorrido. Ao menos, é o que atesta o evento de lançamento da primeira safra de biomóveis, que deve chegar às lojas no primeiro semestre do próximo ano. "Quando se investe em qualidade total, da madeira à fabricação, o design nunca deve ficar em segundo plano", reconhece Ângelo Luiz, da Artefama, que, providencialmente, acaba de contratar o designer Marcelo Rosenbaum para desenhar uma linha exclusiva para a empresa.