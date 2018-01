Foto: Marcelo Lima

Celebramos a estranheza de nossos tempos, com um certo apetite punk ”, dispara Nynke Tynagel, do Studio Job: ateliê de design fundado por ela e seu marido, Job Smeets, no começo do século e hoje sediado em Bruxelas e Amsterdã. Atualmente, um dos estúdios de maior evidência na cena internacional, computando nada menos que 50 projetos em andamento, incluindo peças para a coleção Landmark, que traz grandes monumentos metamorfoseados em móveis de bronze e ouro. “Batizamos essa peça de Fonte da Eterna Juventude, em homenagem à lenda do colonizador Ponce de Leon”, afirmou Smeets ao Casa, em dezembro, durante o lançamento da escultura que a dupla desenhou para o hotel Faena de Miami.

Como vocês se conheceram e por que optaram por trabalhar juntos?

Foi durante a faculdade, em Eindhoven, (Holanda). Acho que resolvemos unir forças, nos inspirar mutuamente. Nynke tem uma abordagem mais bidimensional e eu sou mais 3D. Portanto, fazia todo o sentido desenvolver um trabalho conjunto. Digamos que operamos em campos diferente, mas sempre com um objetivo comum.

As peças apresentadas na última edição da Design Miami foram inspiradas em grandes monumentos mundiais e construídas em metais nobres. Qual ideia norteou o projeto?

Trabalhamos com ícones e a arquitetura nos diz muito sobre cultura, política, religião, arte. Nada fica de fora. Apesar de as obras enfocadas terem sido produzidas em diferentes períodos e em momentos diversos da nossa carreira, o interessante é que, em Miami, elas apareceram pela primeira vez como uma autêntica coleção. E, como tal, não deixa de se constituir uma homenagem aos dias de glória das artes aplicadas, nos séculos 16 e 17, quando artesanato e arte se fundiam, caminhavam juntos.

O conceito se mantém no projeto que vocês estão desenvolvendo para o grupo Faena ?

De certa forma, sim, embora as escolhas não tenham sido assim tão abertas. Desenhamos portões, fontes e instalações escultóricas nas quais procuramos incorporar imagens simbólicas que são essenciais para o universo Faena. Como em grande parte de nosso trabalho, tudo se sobrepõe, mas tais elementos conservam sua própria identidade. Nosso desafio foi apreender esses símbolos visualmente e apresentá-los ao mundo como a visão global da marca.