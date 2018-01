Apartamento no Rio é ponto de encontro de amigos nas férias

O living é repleto de estofados que convidam a uma conversa com os amigos Foto: Andre Nazareth/Divulgação

A família proprietária deste apartamento no Leblon, no Rio, mora no exterior e, nos dias de férias no País, quer ter o máximo de conforto para receber os amigos em casa. Foi partindo dessa ideia que o escritório Ouriço Arquitetura, de Beto Figueiredo e Luiz Eduardo Almeida, traçou um projeto que privilegia a área de estar e a cozinha, que pode ficar aberta para o living. “Eles queriam um apartamento que tivesse espírito carioca, mas com um toque cosmopolita”, diz Figueiredo.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadao

Esse desejo se reflete no amplo living, com sofás e poltronas que convidam a um bate-papo. Materiais naturais, como madeira, couro e linho, se sobressaem no mobiliário - uma mistura de peças do antiquário Arnaldo Danemberg e de Beth Fisher, além de itens garimpados em Nova York. Como as molduras de cobre dos espelhos no canto do jantar, que são antigas janelas do icônico edifício Flatiron. Sobre a mesa, o pendente industrial, do mesmo material, foi encontrado em um antiquário.

Figueira optou por réguas largas de peroba-do-campo de demolição para o piso do living. E lançou mão de um recurso para “camuflar” o ar condicionado: um prateleira percorre o living de ponta a ponta perto do teto. Ali, os aparelhos tão necessários no calor carioca não chamam a atenção ao lado de livros e objetos de decoração.

Custa a página do Casa no Facebook

De qualquer modo, o que todo mundo quer ver mesmo é a cozinha. Os moradores têm um amigo chef que costuma aparecer no apartamento, ter um bom espaço para recebê-lo era uma prioridade. O espaço preto e branco - com armários desenhados pelo escritório e bancadas de Nanoglass - pode ou não ficar aberto para o living. Portas de metal e vidro correm por trilhos embutidos nas paredes; quando totalmente abertas, mal se percebe que elas estão ali. Quem quiser acompanhar bem de perto o preparo dos alimentos pode ficar sentado à uma bancada diante do fogão - ali, uma janela nos mesmos moldes das portas também se abre completamente.

A luminária Zettel’z, de Ingo Maurer, contribui para criar o tal ar cosmopolita buscado pelos moradores. Bem como as fotos na sala de TV, trazidas de uma galeira de Nova York. “Os proprietários não fizeram pedidos específicos para o projeto, mas essas fotos eles queriam muito, eles adoram os Stones.” / Marina Pauliquevis