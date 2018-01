Aparelhos de ar-condicionado portáteis podem revolucionar seu próximo verão

O Evapolar funciona também como ventilador e umidificador de ar Foto: Evapolar/Reprodução

O verão acabou mas a lembrança de dias com temperaturas intensas ainda atormentam quem não gosta do calor. Ter um ar-condicionado tradicional do tipo split nem sempre é possível, é preciso ter uma área descoberta para receber a máquina condensadora, quebrar as paredes para passar a tubulação, e contar com voltagem adequada. Pensando nesse nicho, duas empresas lançaram mão de financiamento coletivo para colocar no mercado aparelhos portáteis e compactos.

O Evapolar, que já arrecadou o necessário em campanha e está a venda nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido é um cubo que resfria ambientes em até 17 ºC e só precisa de uma tomada para funcionar. Segundo os criadores da marca, o dispositivo funciona de seis a oito horas sem precisar ter seu reservatório de água reabastecido. Caso o recipiente fique vazio, o cubo passa a funcionar como ventilador. O Evapolar custa hoje U$ 179 e não tem previsão de chegar ao Brasil.

Com adaptador de fácil instalação, o Noria pode ser usado em todas as janelas da casa Foto: Noria/Reprodução

Também com a ideia de ser fácil de usar, o Noria ainda está em campanha e foi projetado para se adaptar a qualquer janela da casa, climatizar ambientes de até 49 m² e ser controlado pelo celular via bluetooth. Segundo a arquiteta Ana Cristina Tavares, do KTA Arquitetura, as novas tecnologias prometem revolucionar o mercado de ar-condicionado. “Os aparelhos portáteis que temos no Brasil hoje não funcionam bem e não são um bom investimento. Visto que nem todo mundo consegue instalar um split em casa, nos resta esperar a chegada de modelos mais tecnológicos.”