Ambientes integrados é nova fórmula para cozinhas e banheiros

Espaço da Triart tem predomínio de cores neutras, mas também há espaço para pontos de cor, como a poltrona de veludo verde da Casual Móveis. Foto: Zeca Wittner

À primeira vista, as paredes descascadas da Cozinha Matriz, projetada pela Triart Arquitetura, podem causar estranhamento aos mais desavisados. Mas a estética é proposital. “Não quisemos maquiar o ambiente, é como se fosse uma casa dentro do Jockey”, explica André Bacalov, sócio do escritório, que apresenta o espaço de cozinha como área de convivência.

Na mesma linha, a ideia de integração surge no Lounge Sensações, de Gustavo Paschoalim. Uma cozinha com living integrado, ideal para um casal que gosta de receber, sem abrir mão da intimidade. E não é apenas cenográfica: durante a Casacor, contará com ao menos quatro eventos gastronômicos.

Conceber ambientes que precisam de fato funcionar foi também desafio para os profissionais encarregados de criar os banheiros que servem aos visitantes. Caso do ambiente da GDL Arquitetura, o Recinto do Bosque, um espaço agradável, de estética minimalista, que procura se incorporar a vegetação presente no próprio Jockey e do Banheiro dos Sentidos, da MeyerCortez, que pretende estimular o visitante por meio de texturas, cheiros, sons e até mesmo o paladar, com balas de menta.

Inicialmente apenas um banheiro, o arquiteto francês Jean de Just incorporou um lounge em seu projeto, na tentativa de criar um espaço envolvente, que pudesse minimizar a ausência de janelas e onde Jean, buscando unidade, se concentrou em quatro cores: vermelho, preto, branco e azul. Tons prescritos por exigência de um índio que veio do Alto Xingu para pintar o espaço. Tudo para reproduzir elementos de uma cultura originalmente brasileira.