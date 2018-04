Design é destaque nos principais bairros de Milão

Móvel da Zanotta, com mini jardim climatizado, em exposição no Fuorisalone da marca italiana. Foto: Marcelo Lima

O Salão do Móvel de Milão apresenta ao mundo as principais tendências de design. As grandes marcas mundiais, assim como toda a indústria moveleira, está de olho no que é apresentado durante o evento. As novidades da temporada lançadas na Itália vão influenciar designers de todas as partes do mundo - daí a importância da mostra, que está em sua 57ª edição. Graças a relevância que o Salão do Móvel conquistou nas últimas décadas, a cidade ganhou status de capital mundial do design. Confira as novidades apresentadas no Fuorisalone, evento paralelo que se espalha pelos principais bairros da cidade: