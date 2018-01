Além do dourado

Na preparação da casa para o fim de ano, a montagem da mesa merece atenção. Afinal, é em torno dela que se reúnem os convidados, os pratos são apresentados e os votos de boas festas, compartilhados. No que diz respeito à decoração, sempre é possível lançar mão de soluções criativas, para além do vermelho e do dourado, sem abrir mão da atmosfera natalina. Tema que tem tudo a ver com a data, a inclusão social, nos domínios da mesa, é traduzida por entidades que valorizam a produção nativa e o conseqüente aumento de renda da mão-de-obra envolvida. "Concebida com esse tipo de produto, a mesa ganha outro colorido. Sem ostentação, mas com uma delicadeza cativante", opina a decoradora Lídia Damy Sita, que empregou produtos de comunidades de artesãos na montagem da mesa. A guirlanda de frutas, por exemplo, produzida em Pitimbu (PE), foi feita a partir de trançado de fibra de coco. Também dignos de nota são os guardanapos bordados (Alagoas, R$ 56 cada um), as caixinhas de capim dourado (Bahia, R$ 9 cada uma) e as cuias que servem para as entradas (do Pará, R$ 14 cada uma, da Artesol). A mesa utiliza ainda objetos da Oficina de Artes Boracea (árvore grande, de papel jornal pintado, R$ 60) e travessas (R$ 70 cada) produzidas em Minas Gerais por Domingos Tótora, com fibra de bananeira tingida. Em tempos ecologicamente corretos, o artesanato e a arte popular brasileiros fazem bonito nas festas de fim de ano - além de expressiva, a produção tem como base componentes reciclados. "Essa produção tem um colorido especial e único", realça a arquiteta Flávia Ralston, que optou pelo tema para criar a mesa para o réveillon, com a assessoria da artista plástica Edna Matosinho de Pontes. Destaques da composição: os pratos cerâmicos de Chico Ferreira (a partir de R$ 90 cada um), a toalha (R$ 2.950), as aves feitas a partir de latas descartadas do artista plástico Carlão, e o candelabro com flores de metal. À venda na Galeria Pontes.