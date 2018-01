Além do carro

Convenhamos: na garagem, além de carros, motos e bicicletas, costuma-se guardar ferramentas e outras coisas que não sabemos onde colocar. Isso na vida real. Porque na Casa Cor esse espaço da casa ganha ares de multifuncionalidade. Em sua estreia no evento, a arquiteta Cristina Amaral dividiu 80 m2 entre um pequeno living com computador e lareira, um closet e o jardim criado pelo paisagista Marcelo Bellotto, além, claro, da vaga para o carro e de um boxe para lavar a motocicleta. "A ideia é fazer do local um segundo estar", imagina a profissional.

Cristina adotou um viés sustentável ao usar piso de blocos ecológicos e madeiras certificadas, como a da estante. Há bom aproveitamento da luz solar e a decoração usa peças de cores comedidas, à exceção de pitadas de vermelho. "É para aquecer o ambiente", explica.