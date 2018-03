Agora ao ar livre

O arquiteto e designer Paulo Alves, em parceria com a fabricante catarinense de móveis de madeira para área externa Butzke, acaba de lançar as coleções Catarina e Atibaia Outdoor. De madeira cumaru certificada, mesa, bancos e cadeira foram pensados para aguentar chuva e durar a vida toda. “Estava estudando a ideia há mais de um ano. Quis juntar a leveza do desenho da cadeira Atibaia, um dos ícones do meu trabalho, com uma mesa pesada, que é a Catarina, criada para a coleção”, diz Alves. As peças estarão disponíveis para compra a partir de setembro, na loja do designer, na Vila Madalena.