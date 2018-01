Exposição

Brinquedo

Neste domingo acontece o último dia da 4ª edição do EXPO LUG Brasil, na Faculdade Impacta Tecnologia (Av. Rudge, 315), uma exposição administrada pelos fãs da marca LEGO. Este ano, o evento conta com a presença do português Marcos Bessa, o “criador” da Casa dos Simpsons. O público também pode conferir outras construções, como o MASP, o Banco Central, sets de LEGO do Natal e a estação de trem de São João del-Rei (MG). A exposição estará aberta das 12h às 18h.

Kit de Natal da LEGO Foto: Divulgação

Workshop

Decoração de fim de ano

No dia 12, a partir das 14h30, será realizado um curso de mesas decoradas de Natal e Réveillon, na loja Divino Espaço Boutique Decor (Alameda Jauaperi, 45), em Moema. Ao todo, serão decoradas seis mesas. Amelinha Amaro, autora do livro "Mesa, Arte & Detalhes", vai ministrar o workshop, que custa R$ 280. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas com antecedência pelo telefone (11) 5051-1268.

Mesa natalina decorada por Amelia Amaro Foto: Divulgação

Lançamento

Kits de Natal

A marca Tania Bulhões (Rua Colômbia, 182 ) do Jardim América lança na quarta-feira, dia 12, kits de produtos de mesa e perfumaria como sugestões de presentes de Natal. No dia do lançamento, parte da renda será revertida para a AMEM (Associação de Amigos do Menor pelo Esporte Maior), ONG presidida por Bete Arbaitman que acolhe crianças e adolescentes em estado de risco. Entre os produtos estão velas, xícaras e sabonetes aromatizados. Os preços são a partir de R$99.