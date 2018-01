Espanhola nascida em La Coruña, na Galícia, Ana Tomé há quatro anos dirige o Centro Cultural da Espanha, em São Paulo. "A entidade não só expõe a cultura do meu país, mas incentiva o circuito de belas-artes da sociedade civil brasileira", diz ela, que tem 52 anos e já trabalhou, por exemplo, em Cuba e na República Dominicana com a mesma atividade. Entre um evento e outro, agora a mulher dedica-se a apoiar o Museu da Casa Brasileira na organização do 23º Prêmio Design MCB. O Centro Cultural da Espanha convidará, inclusive, um personagem ibero-americano para participar do júri. Fique de olho: as inscrições estarão abertas de 20 de julho a 17 de agosto no site do museu, que fez um cartaz interessante este ano.