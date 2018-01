A vez do mais barato

Agosto se firmou como mês de liquidações também no setor de decoração. Antes restritas ao começo de ano, as promoções de móveis e acessórios para casa agora têm uma segunda rodada. Para quem não resiste a um saldão, cuidado: comprar móveis por impulso não é a mesma coisa que abrir a carteira numa liquidação de roupas. Uma blusa extravagante pode ficar esquecida no fundo do armário, mas um sofá não é tão fácil de esconder.

No Bota-Fora D&D, os descontos nas 95 lojas chegam a 70%, até o dia 30. Fora do shopping, Artmix, Tuttile, Oren, Raízes Design, Madeira Bonita e Regatta Tecidos, entre outras, também liquidam este mês.

Para a arquiteta e decoradora Lídia Sita, vale a pena aproveitar a temporada, mas o ideal é ter um projeto em mãos ou, pelo menos, uma lista do que, de fato, a casa precisa. "Levar uma foto do ambiente para a loja ajuda na escolha de peças que combinem com a decoração que já existe", diz. E é bom anotar as medidas do espaço onde vai ficar o móvel para não comprar uma peça grande demais. O mesmo conselho vale para tapetes. "É tentador, mas não dá para comprar só porque está barato."

O designer Moreno é menos entusiasmado com os saldões. "Tem muito refugo. É grande o risco de comprar coisa ruim", afirma. Mesmo assim, diz que é possível tirar proveito das liquidações comprando tecidos, papel de parede ou revestimentos para piso - são produtos que não costumam ficar abertos e, por isso, têm menos chance de apresentar problemas decorrentes da exposição na loja. "Com essas promoções, compensa comprar o tecido e mandar fazer almofadas, por exemplo."