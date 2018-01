A onda agora é viver no campo

A peça mais importante entre os equipamentos agrícolas da fazenda Grazin Angus Acres não é o moinho de vento que Dan Gibson, seu proprietário, espera usar um dia para trabalhar sem gastar energia elétrica. Nem o galinheiro com mais de 300 galinhas Buff Orpington, cujo esterco serve de adubo para o pasto das 200 cabeças de gado Angus. Ao contrário, o único item indispensável na propriedade de 180 hectares em Ghent, Nova York, é a pia da cozinha de Susan Gibson. A peça foi o centro das negociações familiares em 2002, quando Dan resolveu abandonar a vice-presidência de assuntos corporativos da Starwood Hotels and Resorts, e o estilo de vida próprio da classe média alta, para se tornar agricultor. Foi preciso algum tempo para convencer a mulher. "Ela disse, ?se você colocar a pia exatamente aqui e a casa que eu sempre quis em torno dela, então, tudo bem?", conta ele. Como o setor agrícola da região cresceu nos últimos anos, surgiu um grupo de pessoas que se dedica à agricultura. Alguns são jovens formados que deram as costas para as carreiras em troca de uma vida no campo por idealismo. Outros, em torno dos 40 e 50 anos, desfrutam dos benefícios da vida profissional - e de, ao menos, um bom pé-de-meia. Rústico, mas prazeroso Esses novos agricultores de meia-idade estão tão ansiosos em viver de maneira diferente quanto os mais jovens. Mas isso não significa que estejam sempre dispostos a renunciar ao bem-estar material. "Não se trata de romper com a sociedade", diz Gabrielle Langholtz, diretora de publicidade da Greenmarket Farmer Markets, de Nova York, referindo-se ao número crescente de ex-profissionais urbanos que hoje vendem produtos nos mercados de sua empresa. Dan Gibson, que oferece seus produtos no Union Square Greenmarket, é um exemplo. Ele poder estar com as unhas sujas, mas tem uma BMW à porta de casa. "Aprecio o rústico, mas também os prazeres da vida. Sabíamos que ficaríamos por aqui e não quisemos economizar no imóvel", conta. De fato, a residência tem home theater, adega e um refúgio com lareira de pedra rústica e mesa de bilhar. O número de profissionais da cidade que trocaram seus Blackberries por adubadoras está crescendo rapidamente. Nos últimos três anos, a adesão à associação Northeast Organic Farming, por exemplo, cresceu um terço. "Muitos são de Nova York, entre corretores da Bolsa, professores e escritores", garante o diretor Greg Swartz. "Eles têm dinheiro para comprar um pedaço de terra, em princípio como segundo endereço, mas depois se entusiasmam e querem fazer outras atividades no lugar", diz. Naturalmente, nem todos os que agora se dedicam à agricultura podem viver de maneira tão pródiga. A advogada Sheila Flanagan e sua parceira Lorraine Lambiase moram numa fazenda que produz queijo de cabra, em Nettle Meadow, de maneira bem diferente de quando viviam em São Francisco. "Era um turbilhão de clientes, restaurantes e noites na Sinfônica", lembra Sheila. Agora, no lugar do ar-condicionado, elas vivem em um celeiro de 1898 reformado, aquecido por fogão a lenha externo. Ao contrário de Dan Gibson, que já aplicou "milhões" na fazenda, Sheila ainda trabalha no escritório a partir do sítio. "Ajuda a pagar as contas e garante o alimento das cabras", diz. "Na cidade há garantias de conforto, mas aqui o desafio é diário - e faz valorizar o que é mesmo necessário para que o essencial funcione."