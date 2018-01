À meia luz

Wire Lamp, abajur com estrutura de metal da Deadgood, na Designjunction Foto: divulgação

Toda a mística em torno do bulbo incandescente – decantado em prosa e verso por designers do mundo inteiro frente a seu iminente fim – não produziu, diferentemente do previsto, maiores prejuízos no que tange ao desenho das luminárias, lustres e demais artefatos luminosos.

Ao contrário de uma fonte de luz de formato claramente reconhecível, sujeita ao hiperaquecimento e avessa à proximidade de diversos materiais, o advento da tecnologia LED abriu possibilidades de criação até recentemente impensadas para designers de todos as latitudes.

E o Festival de Design de Londres 2014 é testemunha desse momento. Experimentação, formatos inéditos, além de alguns revisitados, marcaram presença entre as luminárias apresentadas nas mostras oficiais e no circuito alternativo.

Ao menos em relação aos objetos luminosos destinados ao largo consumo é notável a preocupação dos designers com fatores como versatilidade e performance. Texturas contrastantes ou colorido vibrante. Formatos engenhosos ou pura invocação à fantasia.

Mais próximas do que nunca do objeto artístico, as luminárias ganham ares escultóricos e brincam livremente com as formas geométricas, ora colocando em destaque as fontes luminosas. Ora deliberadamente disputando com os móveis o papel de protagonistas na cena doméstica.