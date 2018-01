A madeira por seus designers

Cadeira CM-9 (R$ 1.650), de Carlos Motta, feita com assento de couro trançado, para áreas internas e externas Foto: Divulgação

A Tok & Stock acaba de lançar uma coleção que, além de homenagear a madeira brasileira, traz para o público peças assinadas por grandes nomes do design nacional, juntas numa coleção batizada de Mestres da Marcenaria. “Conseguir colocar uma peça numa loja mais acessível é certamente o sonho de todo designer que se preocupa com a realidade do consumidor. É lamentável a baixa qualidade de desenho que o mercado oferece. Com a mesma madeira que se faz um móvel que não tem preocupação alguma com o design, se faz algo melhor. Espero que essa experiência seja mais um passo nesse sentido”, diz o designer Paulo Alves, que para a ocasião desenhou o banco Guido.

O designer venezuelano Pedro Useche também comemora a iniciativa. “A criação de qualquer peça exige dedicação, mas esse caso foi especialmente desafiador. Era preciso otimizar material, pensar numa execução fácil, sem perder a qualidade estética e ergonômica. E isso tudo é recompensado quando penso que vou chegar a um número maior de pessoas”, comenta.

A coleção conta também com outros nomes de peso como Claudia Moreira Salles, Zanini de Zanine, Alain Blatché, Carlos Motta, e Marcenaria Baraúna.