A forma e marca de uma nação

A exposição Estrelas do Design Finlandes será aberta na quarta-feira no Instituto Tomie Ohtake. Com curadoria de Marianne Aav, vai exibir, até 2 de maio, 200 peças de diferentes gerações de profissionais finlandeses do fundamental Alvar Aalto ao badalado Ilkka Suppanen. É uma chance de conferir como essa nação fria faz do design uma tradição, mas sempre inova. A organização e do Museu de Design de Helsinque, que será a capital mundial de design em 2012.

O autor dos vasos Finlandia, de 1964, é Timo Sarpaneva (1926-2006)

Alvar Aalto (1898-1976) criou a Paimio nos anos 30. Editada pela Artek

É de 2002 a poltrona Nietos, de Mikko Paakkanen

ChairK,de Harri Koskinen para a Woodnotes

Entre os anos 40 e 50, Toini Muona (1904-1987) concebeu vasos como esses

Dress Petrooli,criado em 1963 por Annika Rimala para a Marimekko