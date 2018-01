A delicadeza do Natal

A designer de jóias Brenda Vidal gosta de viver cercada por delicadeza - e o mês de dezembro é uma oportunidade de expressar essa necessidade. Sua casa, no Alto de Pinheiros, acaba de ser decorada para espelhar a magia natalina e, agora, com a filha prestes a completar dois anos, o desejo de comemorar a data é ainda maior. "Tentei produzir um clima encantado e celebrar a família que estou construindo", diz Brenda. Brenda Vidal, na sala embelezada por orquídeas. Foto: Zeca Wittner/AE Formada em moda com especialização em joalheria, a paraense de 33 anos adora composições que fogem do lugar-comum. Traço que já se manifestava nos tempos de Faculdade Santa Marcelina, onde conquistou o primeiro lugar entre os graduados de 2000 (a turma de Adriana Barra e Dudu Bertolini, hoje nomes respeitados no mundo da moda). "Fiz uma coleção inspirada na cerâmica Marajoara, mas estilizada, em madeira entalhada", conta. "No segundo ano, freqüentei o curso de design de jóias e me descobri nessa área. Tento usar o que vejo de uma forma diferente, seja na decoração ou nas jóias que desenho", afirma. Basta entrar no living de sua casa para entender essa idéia. Vasos de orquídeas da espécie Phalaenopsis (da florista Toyoko Kamogawa, preços sob consulta), na mesa de madeira, compõem uma espécie de microfloresta habitada por imagens de fadas e outros personagens da mitologia européia (na Cecilia Dale, preços entre R$ 40 e R$ 200), dispostos em meio às folhagens. Sobre um livro na mesa de centro, a designer montou um arranjo com bolas de porcelana, um globo de neve (Kenzo) e fitas compradas em Paris, tudo em tons de dourado, verde e vermelho. Em outra parte da sala, a gaiola de ferro na bancada de ourives ganhou folhas de hera e fitas verdes e vermelhas. No topo, flores de papel laminado marrom e mostarda dão um toque moderno. A tradicional árvore de Natal definitivamente não faz falta, já que a moradora se dá ao luxo de ter outra composição do gênero: no hall de entrada, vasos com tuias holandesas (Atelier Z?figueiredo, R$ 70 cada um) criam um visual especial sobre a mesa próxima da poltrona Luís XV (Garimpo + Fuxique, R$ 1.600). Na porta da casa, a florista Toyoko montou uma guirlanda com galhos de kiwi, a pedido da proprietária, que acrescentou fitas e ornamentos de papel ao arranjo. Depois do Natal, é esperar a entrada no novo ano para retomar o trabalho. "Em 2009, volto com tudo", avisa Brenda, que se deu um tempo para cuidar da filha. Antes da chegada do bebê, em 2006, a artista foi convidada pelo Gemological Institute of America (GIA), instituto de pesquisa americano em Carlsbad, na Califórnia, para desenvolver peças para a coleção brasileira do museu. "Fiz um par de brincos de quartzo rutilado e pulseiras quadradas de ouro com lenço de seda pintado à mão, com motivos indígenas estilizados. Os gringos ficaram loucos com esse Brasil sofisticado", revela.