A China também faz design

É o que o tradicional museu londrino Victoria&Albert acaba de comprovar com duas exposições - uma em seus salões, a China Design Now, com 200 exemplos do design chinês contemporâneo, e outra em seus jardins, a Poly&Chai, instalação com biombos de plástico reciclado do arquiteto Yung Ho Chang. Já é comum darmos de cara com a etiqueta made in China, ou associarmos a China a brinquedinhos ou engenhocas de plástico ou metal colorido. Mas ainda é um mistério para a maioria das pessoas no Ocidente a forma como a criatividade chinesa - aliás portentosa - vem se desenvolvendo desde as recentes transformações políticas e a maior liberdade econômica permitida à população. O que essa mostra tenta explorar são justamente os sonhos e as esperanças da China das últimas duas décadas, não só como nação, mas também como representante de uma nova leva de jovens designers. O roteiro escolhido começa pela cidade de Shenzhen, em 1990, onde primeiro se começou, apesar de timidamente, a explorar caminhos em matéria de um novo desenho chinês. Ficou conhecida por seus artesãos e desenhistas gráficos. Passa por Xangai, onde o consumismo e a cultura urbana se juntaram para a extraordinária produção de novos modos, hábitos e costumes, e desemboca em Pequim, a sede do governo e da Olimpíada. Ali, em ritmo ainda mais ace--lerado pela iminência dos Jogos, uma monumental e nova arquitetura assinada por nomes famosos importados do Ocidente, e também por muitos dos novos locais, vem, já há muitos anos, transformando a paisagem e o perfil da capital dos chineses. Sociedade de consumo Xangai, desde o século 19, é a cidade mais internacional da China. Em 1920, era chamada de a "Paris do Oriente" e já viveu o seu momento de terceiro maior centro econômico do mundo. Pode-se dizer que foi ali que a China moderna começou. O primeiro carro chinês, o primeiro filme e, bem antes, o primeiro vestido qpao (aquele de gola alta, coladinho ao corpo, abotoado e com abertura lateral) nasceram no maior centro industrial do país. Em 1949, com a Revolução Comunista, houve uma debandada dos mais abastados para Hong Kong e desde quando, em 1992, esses mesmos começaram a voltar, vem se produzindo na cidade uma verdadeira renascença. Surgiram os style makers e os trend setters locais, aqueles tão nossos conhecidos formadores de gosto, estilo e tendências, parte integrante das mais avançadas sociedades capitalistas, propondo um novo tipo de consumo e desenhando um novo comportamento para o dia-a-dia das pessoas e seu entorno. No caminho de se tornar o primeiro mercado de luxo do mundo - o Japão ainda detém essa posição -, os chineses querem mais é que o planeta lhes reconheça esse novo status de ator global influente. E assim, vem se afirmando com vigor uma emergente sociedade de consumo e uma novíssima classe média urbana, onde a criativa e espontânea moda da rua também dita regras. Já Pequim, o maior centro cultural e político do país que, avidamente, aproveita a Olimpíada para tentar projetar definitivamente a China no mundo, tornou-se celeiro de uma nova geração de arquitetos e urbanistas. Óbvio que não faltaria, na exposição, o projeto, já tão divulgado mundo afora, do novo estádio olímpico, com estrutura arredondada e fachada de fios tramados da mesma dupla de suíços, Herzog e de Meuron, que projetou a Tate Modern, em Londres. Os mais de 200 projetos da mostra vão da moda à fotografia, de websites a móveis, movidos por uma criatividade que em nada deixa a desejar ao Ocidente. Ainda ligados à pureza das formas gráficas tradicionais se pode ver os belos pôsteres de Wang Wu e Wang Yuefei, que hoje lidam com conceitos de expressão individual - o que seria impossível na China de duas décadas atrás. Há projetos que falam de nostalgia, como o do clube YongFoo Elite, em Xangai, com decoração que reproduz os tempos de ouro da cidade antes dos abalos causados pela Segunda Guerra Mundial. Xie Feng, o primeiro designer de moda chinês a apresentar uma coleção na semana da moda em Paris, em 2006, e também o jovem designer Han Feng, que recentemente desenhou os costumes para a ópera Madame Butterfly, de Anthony Minghella, estão presentes na mostra com belos trabalhos. Riqueza de mão-de-obra A força dos jovens e do humor fica evidente nos desenhos de fanzines, capas de CDs, livros cômicos, brinquedos, camisetas e por aí vai. Livros que, no Ocidente, sairiam muito caro nas bancas por incluírem maior tecnologia, como sofisticadas raspadinhas metalizadas, são ali acessíveis, posto que a mão-de-obra abunda e sobra. A ver pelo ritmo das mudanças e pelo gosto e demanda por novas tecnologias, não vai demorar a que alcancem a capacidade dos mais avançados países do Ocidente e do Japão. Quanto às aspirações e atitudes que se refletem na maneira de vestir e no comportamento dos jovens chineses, nada os faz destoar daqueles das ruas de São Paulo, Londres ou Dubai. Nos jardins do Museu, de forma suntuosa mas com delicadeza, transparência e harmonizando-se à paisagem, um conjunto de biombos, por onde as pessoas podem passar e passear, é uma instalação do arquiteto Yung Ho Chang - que fundou, em 1993, o primeiro escritório privado de arquitetura da China, o Atelier FCJZ. Apesar de inspirado no design tradicional chinês de jardim, esse trabalho também nos remete aos painéis de treliça e em geral verdes dos jardins franceses. Yung, que hoje é chefe do centro de arquitetura do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusets, teve a idéia de utilizar, para a feitura desses biombos, os pequenos tijolos vasados de plástico verde muito usados na China para pavimento em obras, estacionamentos e passagens públicas. Não parece longe a hora de os chineses estarem impondo um novo design ao Ocidente. A China, um país que há quatro décadas esperava que sua população se gabasse de poder produzir uma máquina de costura, um relógio, uma bicicleta e um rádio e que hoje anda as voltas com Nokias, BMWs, Macs da Apple e casas projetadas por Zaha Hadid, agora já pode cantar vantagens. Sem deixar de provocar em nós um friozinho na barriga. (nese@estadao.com.br).