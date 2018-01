A casa que não tem muros

Em nada foi exagerada a idéia de se atribuir ao arquiteto árabe-israelense Senan Abdelqader a missão de representar Israel na VII BIA - Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, em novembro passado. Afinal, quem, a não ser ele, nascido na vila árabe de Taibeh, com a maior parte de sua vida acadêmica cumprida na Alemanha - e atualmente lecionando na Academia de Artes de Bezal - reuniria melhores credenciais para exemplificar a diversidade étnica e cultural de seu país? "A questão da independência, tema de nossa representação na Bienal, me toca particularmente. Sempre me vi às voltas com a questão de conservar a integridade em contextos culturais tão intensos e diversificados, que me confrontaram, mas também me nutriram", conta Abdelqader, de 43 anos, que vive e trabalha em Jerusalém. "Afirmar a individualidade para além de todas essas diferenças tem sido a obra de minha vida". Reflexo dessa permanente interação, a discussão cultural é ponto focal de sua arquitetura, assim como a percepção da cidade e do espaço coletivo. Uma dimensão exercitada, por exemplo, em obras aclamadas, caso do Museu de Arte Contemporânea el Fahem, e também presente em projetos residenciais, como a casa aqui em destaque. Em Wahat El-Salam, nas proximidades de Tel-Aviv, trata-se de uma habita-ção que preserva a dimensão urbana e a linguagem estética, características da obra do arquiteto árabe-israelense. Construção que propõe um padrão de implantação não-agressiva, mas que advoga seu direito de existência na paisagem - à semelhança das vilas árabes em Israel, divididas entre as tradições rurais e as aspirações a um estilo de vida moderno. Em suma, um imóvel residencial distribuído em terraços, em analogia a uma das formas de cultivo agrícola característica da região. "A diferença é que aqui o que se cultiva é a arte de bem viver. De se estar em paz, na companhia dos amigos", diz o arquiteto. Rural e tecnológico Delimitado por muros de contenção em pedra, o espaço interno se distribui por três níveis. Em estudada justaposição, materiais típicos do universo rural, como a pedra e a madeira em estado bruto, aparecem lado a lado de matérias-primas de alto teor tecnológico, caso dos painéis de vidro e das esquadrias pré-fabricadas. Um vibrante contraponto que se reflete também na distribuição de interiores e áreas externas - cuidadosamente negociada entre extremos de intimidade e exposição de escuridão e luz. Logo à entrada, por exemplo, a sensação de amplitude causa impacto: em lugar do hall, o visitante é colocado frente à ampla paisagem, delimitada por minimalistas painéis de vidro. Mais reservada, a área íntima é acessível apenas por uma pequena escada que avança rumo aos subterrâneos da casa. Na prática, o coração do imóvel, com cozinha, quartos e banheiros. Ambientes protegidos por paredes espessas, permeadas por pequenas - mas eficientes - ranhuras, capazes de iluminar e manter os moradores ao abrigo do sol. "Estruturalmente, o projeto foi concebido como parte indissociável da paisagem", revela o arquiteto. Vista do centro da vila, a construção, em sua maior parte debaixo da terra, é dificilmente percebida, de tão bem inserida na topografia do terreno em que está. Sem falar no jardim externo, que fica na laje e integra a casa ao contexto circundante (o extenso gramado). Segundo o arquiteto, um tapete mágico capaz, no sentido das fábulas orientais, de realizar proezas. Entre elas, a melhor de todas: reconduzir a casa à dimensão simples, essencial, a de poesia e abrigo.