4 dicas para decorar uma varanda grande

As sacadas e varandas de apartamento ganham cada vez mais atenção. Há muito elas deixaram de ser um cantinho esquecido. Tendência que se consolidou e cada vez mais em evidência, fechar e decorar com móveis essa parte do lar têm sido uma solução para problemas como barulho, chuva, iluminação em excesso, além, é claro, de incorporar mais espaço ao projeto de interiores. Veja as soluções para transformar esse ambiente.

1. Varanda grande com estilo rústico

Na hora de decorar, as principais apostas dos decoradores são os sofás, poltronas, cadeiras confortáveis e plantas. Um dos materiais mais utilizados é a madeira para deixar o ambiente mais rústico, mas também vale investir em ideias variadas. Revestimentos podem criar contrastes que harmonizam com toda a decoração de interiores do apartamento.

Varanda do apartamento dá de cara para copas de árvores, trazendo clima de frescor ao local Foto: Denilson Machado/MCA Estúdio

2. Sacadas grandes sem churrasqueira

Faça chuva ou faça sol, ao contrário de um ambiente aberto, é possível aproveitar bem o espaço. Na hora de decorar, plantas são uma das principais apostas dos profissionais.Importante lembrar que os móveis para varanda passam a ter mais destaque quando elas são incorporadas à planta.

Varanda da arquiteta e paisagista Denise Barretto foi adaptada para receber espécies tropicais como palmeiras e figueiras Foto: Julia Ribeiro

3. Varanda decorada com flores e integrada à natureza

A ideia da arquiteta Lucia Manzano foi integrar a varanda grande de um apartamento na Vila Madalena à arquitetura do edifício e também à decoração do duplex. Por estar no terceiro andar, na altura de copas de árvores, o projeto acomoda a natureza da área externa à sacada fechada. Além disso, é possível colocar jardineiras no ambiente para flores e plantas, como nesse apartamento.

Jardineira funciona como elemento de transição entre a área interna e a varanda Foto: Mariana Orsi

4. Móveis para varanda

Nesta sacada sem churrasqueira e fechada com vidro, a arquitera desenhou um sofá em “L” em madeira de demolição e almofadões. O piso, em placa cimentícia, deixou o ambiente mais frio. Para aquecer o espaço, foi usado madeira e tons neutros, além de uma grande jardineira em aço. A ideia de Lúcia foi levar conforto ao espaço que é mais usado no verão sem comprometer o seu uso em épocas mais frias.