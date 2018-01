100% design e eclética

ORGÂNICAS E NATURAIS

Talvez em nenhum outro setor do design, a preocupação com a sustentabilidade se faça sentir de forma tão evidente quanto nos domínios da iluminação. Às voltas com fontes luminosas inéditas – mais potentes e ambientalmente mais viáveis –, os designers parecem se confrontar, a cada lançamento, com todo um universo de produtos a serem redesenhados. O terreno, sem dúvida, é fértil e o resultado salta aos olhos. Luminárias de desenho orgânico, remetendo a formas simples ou a complexas estruturas, saúdam os novos tempos. Vida longa ao papel, à madeira e ao linho!

PROMESSA BRITÂNICA

Nenhum designer sintetiza tão bem a nova geração do design britânico como Benjamin Hubert. Em pouco mais de dois anos de atividade, já colabora com diversas empresas internacionais do primeiro time, além de manter sua marca própria. Todos os seus produtos mantêm uma qualidade intrínseca, são esteticamente fortes e funcionalmente eficazes, algo raro em profissionais que operam em todos os setores da criação, do mobiliário à iluminação, como ele. Sem falar, na pesquisa de novos materiais, uma de suas marcas registradas, mais uma vez reverenciada na sua coleção.

FOTOS | 1. A estante-quadro, do estúdio Vaughshannon, de Trevor Vaugh e Nic Shannon. 2. Do coreano Shawn Soh, estante em forma de árvore feita de chapa metálica dobrada, apresentada pela Korean Design. 3. Abajur construído de madeira curvada, da designer Hallgeir Homstvedt. Da exposição Norwegian Prototypes. 4. Do designer búlgaro Konsantin Achkov, cadeira de papelão ondulado. 5. modelo Peeble, de Benjamin Hubert, com concha de plástico reciclado e pés em madeira