10 lançamentos para sua cozinha

Bandeja de madeira da coleção Papillion, da MWD. Feita à mão e revestida com estampa, tem as laterais e pés antiderrapantes (R$ 299,90) na Anova Trade. Foto: Anova Trade Foto: Anova Trade/Divulgação

Apresentadas na Paralela Design, ABCasa Fair e Abup Home & Gift, as maiores feiras do setor, as novidades devem chegar às prateleiras nos próximos meses. Os preços indicados foram sugeridos pelos expositores. Confira:

Feiras da Estação: