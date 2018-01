Urbano, porém rústico

Armários azuis sob medida e painel de azuleijo colorido dão mais destaque para a cozinha, que ganhou luz e importância com a substituição da parede por uma porta de vidro. Foto: Zeca Wittner

Ambientes pesados, com painéis de madeira escura deram lugar a cômodos amplos e bem iluminados depois da reforma conduzida pelo escritório Forma011 neste apartamento de 120 m² no Campo Belo, zona sul de São Paulo. “Praticamente colocamos o apartamento abaixo”, diz a arquiteta Julia Varon.

O jovem casal, que durante a obra esperava o nascimento da primeira filha, queria que seu novo lar tivesse mistura de materiais com uma pegada urbana, mas também um toque rústico. Um dos pedidos foi o cimento queimado no piso de toda a área social. Para os quartos, foram escolhidas tábuas de madeira de demolição. “Os moradores gostam dos materiais em sua forma bruta, então, essas foram duas boas opções.”

Com esse mesmo pensamento, vigas estruturais de concreto foram descascadas e mantidas aparentes na área social. Para um canto da sala, onde seria a varanda, os arquitetos usaram ladrilho hidráulico sextavado no piso que avança sobre o cimento queimado.

A cozinha foi o espaço que mais sofreu intervenção no projeto e agora pode ficar totalmente aberta para a sala. Ou, se for o caso, ficar fechada por uma porta de ferro e vidro. “Os moradores tinham uma pouco de receio dessa integração, então, instalamos uma porta onde antes havia uma parede”, conta Julia. “Essa mudança garantiu muito mais luz natural para a cozinha e a sala de jantar.”

Para acompanhar o ganho de importância do ambiente, Julia sugeriu armários azuis e montou um painel de azulejos coloridos, como um quadro, na parede que é vista da sala. Como em todo o apartamento, o espaço é bastante recortado, condição resolvida com armários feito sob medida e bancadas de concreto esculpido no local.

O quarto do bebê ganhou decoração mais suave, mas nem por isso convencional. Em vez de tons de rosa, os moradores optaram por branco, dourado e madeira. Julia desenhou o móvel com trocador e, com espaço de sobra, pode colocar uma cama. No dormitório do casal, a parede da cabeceira recebeu revestimento de tijolinhos rústicos brancos e a penteadeira espelhada foi encaixada em um nicho que já existia na parede – o que pareceia um problema ganhou solução que deu mais funcionalidade ao espaço.