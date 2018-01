Sala mutante

A curadora de arte Vanda Klabin Foto: divulgação

A curadora independente Vanda Klabin nasceu, vive e trabalha no Rio de Janeiro. Com mestrados em filosofia e história da arte, já respondeu por diversas exposições, além de assinar tantos outros artigos e ensaios sobre arte contemporânea. Sua colaboração com a Casa Cor Rio tem início em 2004. De lá para cá, já se encarregou da curadoria de arte em ambientes desenhados por André Piva, Paula Neder e, há três edições, Gisele Taranto. “É tarefa árdua mapear o terreno em que a arte se move e reconhecer seus expoentes. Mas é sempre possível apontar o seus principais vetores. Aí entra o meu trabalho”, disse nesta entrevista ao Casa.

Como se dá sua interação com os arquitetos na montagem dos espaços da Casa Cor?

É um desafio e exige o entendimento dos diversos aspectos que envolvem cada projeto. Procuro estabelecer com o profissional um assunto central, em torno do qual procuro alinhar ideias contundentes. Este ano fiz uma parceria com a arquiteta Gisele Taranto, que imaginou uma sala de jantar plural que vai mudar a cada semana. Para tanto, partimos de uma base comum com trabalhos que enfatizam essa condição, mas novas obras serão acrescentadas a cada semana. A partir da próxima, por exemplo, será minha vez de ocupar o espaço e, como a residência pertenceu a uma família tradicional carioca, optei por subverter esse aspecto familiar do ambiente. Assim, me foquei em trabalhos que tivessem relação com desejos, com prazer, para imprimir uma sensualidade inesperada ao espaço.

A sala de jantar mutante projetada por Gisele Taranto exibindo telas de Carlito Carvalhosa, uma das sugestões da curadora Foto: divulgação

Qual o papel da arte nos interiores hoje?

Considero que a presença de objetos de arte nos ambientes ativa o campo visual do visitante e ajuda a consolidar as opções estéticas dos profissionais. A arte contemporânea incentiva um olhar múltiplo e me agrada enfatizar essa diversidade nos interiores. Obras com diferentes suportes convivendo em um mesmo espaço podem gerar uma zona de turbulência interessante, capaz de deflagrar questionamentos.

Para alguém interessado em se iniciar no colecionismo ou mesmo que pretenda expor sua coleção, o que você recomendaria?

Novos suportes são sempre bem-vindos. De qualquer forma, para que os trabalhos alcancem sua plena expressão é essencial levar em conta não apenas suas qualidades estéticas, mas também as características do espaço que vai recebê-los. Daí a importância de contar com assessoria especializada. Quanto à escolha dos nomes, gosto de posicionar, lado a lado, artistas consagrados com outros menos conhecidos, mas, nem por isso, menos interessantes.