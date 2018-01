Renovação desta casa no Rio incluiu espaço para bicicletas e muita madeira

O último pavimento desta casa na Gavea, no Rio, foi reservado para a área de estar e varanda. O sofá é da Trama Casa e o pôster enquadrado foi comprado em Nova York Foto: MCA Estúdio/Divulgação

O morador desta casa na Gávea, no Rio, queria um projeto simples para a reforma do imóvel. O que quer dizer que seus 220 m² divididos em quatro andares não precisaram de nada ostensivo para que fossem renovados como pretendido. Mas a localização, o uso da madeira em todos os ambientes e a abundância de luz natural da cidade fazem com que o lugar seja, sim, especial. “O cliente é um jovem que adora praticar esportes. Ele queria um espaço para guardar bicicletas, skate, caiaque e uma decoração leve”, conta Beto Figueiredo, do Ouriço Arquitetura, escritório responsável pela reforma.

Para atender ao pedido em relação aos equipamentos esportivos, os arquitetos criaram um esconderijo sob o deck de madeira logo na entrada da casa. No primeiro andar, onde era a garagem, hoje ficam apoiadas as bicicletas em um estacionamento vertical. “No segundo piso estão o living, a sala de jantar, a cozinha e um lavabo. Com a mudança da área de serviço desse andar, conseguimos ampliar a cozinha, integrando-a à sala de estar e fazendo um ambiente único”, comenta Figueiredo. No terceiro pavimento, com a retirada de um dos quartos foi possível criar uma suíte grande com banheiro que pode ficar totalmente aberto. Nesse mesmo piso há ainda um dormitório para hóspedes.

No quarto andar, por fim, uma área de lazer com sauna, hidromassagem, varanda e uma copa de apoio para receber os amigos. Para manter o espírito despojado do dono da casa, sofá e poltronas foram forrados com tecido à prova d’água e o piso recebeu porcelanato que imita cimento. “É uma casa que tem a cara do carioca: acolhedora e sem frescuras.”

