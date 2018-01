Reforma traz à tona elementos originais de apartamento dos anos 40

No projeto de Thiago Tavares e João Duayer a sala ganhou mais espaço com a integração do segundo quarto - a estrutura de concreto aparente deixa claro onde ficava o dormitório Foto: MCA Estúdio/Divulgação

Este apartamento de 80 m² construído nos anos 40 na região dos Jardins passou por uma grande reforma para se ajustar ao estilo de vida do morador que estava de mudança para São Paulo, mas o projeto dos arquitetos cariocas Thiago Tavares e João Duayer preservou características arquitetônicas que identificam o período em que foi erguido. “Nossa ideia foi manter ao máximo a arquitetura original e, ao mesmo tempo, fazer referências ao estilo industrial, que tanto agrada ao proprietário”, conta Tavares.

Assim, as esquadrias das janelas e as portas de madeira de duas folhas, que se abrem para sacadas, apenas passaram por reparos e foram mantidas. Os velhos lustres com base dourada também continuam por lá e orientaram a escolha da cor dos metais instalados na cozinha e no banheiro. Mas o que realmente cativou os arquitetos e o morador foram os tijolos que agora estão aparentes em paredes da sala e do quarto. No jantar, é possível ver as marcas da antiga instalação elétrica.

“Já imaginávamos encontrar esses tijolos, pela época em que o prédio foi construído, mas tivemos uma boa surpresa ao descascar as paredes”, diz Tavares. Para acabar com a porosidade da superfície e evitar que ela solte pó, foi aplicada uma resina fosca sobre os tijolinhos.

Em todo o apartamento, com exceção de uma pequena área na entrada, os arquitetos optaram por tirar o forro, deixando as estruturas de concreto expostas. Dessa forma, é possível ver exatamente onde ficava o segundo quarto, eliminado para aumentar a sala, que está integrada à cozinha. “O morador tinha muito clara a ideia de que a cozinha deveria funcionar mais como um bar, então, a deixamos totalmente aberta.”

A área de serviço, grande demais para o novo uso, foi transformada em um lavabo – outro espaço acomoda a máquina de lavar. A cozinha original já tinha armários de madeira, que foram recuperados e ampliados. Para as paredes, os arquitetos escolheram uma cerâmica artesanal retangular, outra referência que o proprietário fez questão de incluir na obra. “Ele morou em Nova York e queria esse elemento, que lembra o revestimentos das estações de metrô de lá.”

O único quarto do apartamento é separado da sala por uma grande estante de madeira – de um lado preta e do outro branca. Até a porta do cômodo fica “camuflada” ao lado dela. Móveis antiguinhos, como os criados-mudos do dormitório e as banquetas no balcão da cozinha, convivem com peças de desenho atual, como o sofá que serve aos dois lados da sala. “Combinamos peças diferentes, que ficam muito bem no estilo de decoração que buscávamos e, sobretudo, funcionam bem no dia a dia do apartamento.”