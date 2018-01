Reforma amplia ambientes e garante luminosidade extra a apartamento no Leblon

O projeto de reforma de Paula Neder integrou todo o living neste apartamento no Leblon e garantiu luminosidade extra Foto: Andre Nazareth/Divulgação

Do antigo apartamento no Leblon não restou quase nada depois da reforma feita pelo escritório da arquiteta Paula Neder. Os cômodos da área social, antes separados, agora se apresentam integrados, o que garantiu maior luminosidade a todos os ambientes – em parte também pelo fato de a varanda ter sido agregada ao living.

“Se a sala não tiver um bom tamanho, como era o caso deste apartamento, não vale a pena deixar a varanda isolada – ela acabava tendo pouco uso”, diz a arquiteta. Agora, a varanda tem um espaço de estar, como continuidade das salas de TV e de jantar, e ainda bancada com adega e mesa para as refeições mais rápidas da família. “É ali que eles tomam café todo dia de manhã e recebem os amigos.”

Os quatro quartos originais do imóvel foram transformados em dois. O do casal ganhou até um amplo closet. No caminho para os dormitórios e para uma sala íntima, o corredor é mais bem aproveitado com a marcenaria feita sob medida para abrigar quadros e livros. O tom claro do porcelanato usado no piso do living foi trocado pela madeira apenas na área íntima.

Em todos os ambientes, a combinação de branco e madeira dá o tom da decoração, que tem apenas toques de cor em acessórios e obras de arte. “Esse apartamento tem um jeito bem carioca de morar, onde tudo está junto e é usado meio sem cerimônia, com muito conforto. Sem contar que ele é tomado pela luz do Rio.”