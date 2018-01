Orquidófilo dá dicas de como começar uma coleção e ensina os cuidados básicos com as orquídeas

Orquidófilo Sergio Oyama Foto: Zeca Wittner/Estadão

Quer saber como começar uma coleção de orquídeas e aprender os cuidados básicos para deixar a planta sempre bonita? Confira a entrevista com o biólogo e orquidófilo Sergio Oyama. Autor do blog Orquídeas no Apê ele comenta os erros mais comuns no trato das orquídeas - como fazer a poda ou troca de vaso no período da floração - e derruba alguns mitos - como a ideia de que é bom usar pedras de gelo em vez de regar.

Confira aqui algumas das orquídeas floridas nesta primavera das coleções dos orquidófilos Sergio Oyama e Creusa Müller e também o Orquidário Morumby: