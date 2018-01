Obra amplia segundo piso de duplex e deixa ambiente mais acolhedor

O azul, cor escolhida para a decoração, está também nas cadeiras, garimpadas em antiquário Foto: Martin Szmick/Divulgação

Quando se mudou para este apartamento de 90 m², na Vila Nova Conceição, o proprietário trouxe os móveis da antiga casa e não fez nenhuma intervenção no espaço. Mas o resultado, para ele, ficou sem graça demais. “O cliente nos procurou para transformar todos os ambientes. Faltava uma identidade e também um pouco de aconchego”, conta a arquiteta Lívia Fischer, do escritório de arquitetura Figueiredo Fischer, responsável pela reforma.

A maior mudança feita durante a obra está no andar superior, que foi totalmente ocupado pela suíte e o closet, área que antes abrigava uma pequena sala. “Como o living tinha pé-direito duplo, conseguimos expandir o mezanino e criar uma área íntima muito maior”, explica o arquiteto Gustavo Figueiredo.

No piso inferior, a sala também pôde ser ampliada e agora ocupa uma parte do espaço que antes pertencia ao lavabo e a um depósito embaixo da escada. Para a decoração, a opção foi por móveis em tons de azul – cor preferida do proprietário –, madeira e tijolos, que revestem a parede. “Para renovar completamente o apartamento, refizemos o projeto de iluminação. Novos focos de luz são capazes de transformar.”