Livro apresenta conceitos de arquitetura para crianças

A Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi, é uma das 10 casas mostradas no livro Casacadabra. As autoras, Simone Sayegh e Bianca Antunes, querem despertar nas crianças o interesse por arquitetura Foto: Carolina Hernandes/Divulgação

Há dois anos, a arquiteta Simone Sayegh tentou comprar um livro sobre arquitetura para a filha, então com 7 anos, mas não achou nenhum em São Paulo. Foi a partir desse episódio que nasceu a ideia de ensinar arquitetura para crianças, agora concretizada no livro CasaCadabra, com lançamento previsto para o dia 10 de setembro no Museu da Casa Brasileira (Av. Faria Lima, 2.705). A edição, viabilizada por financiamento coletivo, detalha dez casas de épocas e estilos variados, de diferentes cidades do mundo, como a Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi, em São Paulo, a NA, de Sou Fujimoto, em Tóquio, e a Batlló, de Antoni Gaudí, em Barcelona. “São construções emblemáticas, que deram muitas contribuições à arquitetura”, diz Simone, que assina o livro com Bianca Antunes. Exemplos perfeitos para despertar o interesse pela arquitetura em crianças – e mesmo em muitos adultos.

Com ilustrações de Carolina Hernandes, o livro está à venda no site da editora, www.pistacheeditorial.com.br, e custa R$ 80. O evento de lançamento vai acontecer entre 13h e 18h. Às 15h haverá uma atividade educativa para crianças, sobre a montagem de uma casa.