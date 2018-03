Férias na varanda

O verde da árvore na frente do prédio quase invade a sala, que tem base neutra na decoração Foto: Juliana Golodete/Divulgação

Em uma rua tranquila e arborizada de Ipanema, um apartamento de 100 m² foi completamente modificado para receber nas férias uma família que vive em Paris. O endereço não foi escolhido apenas por sua ótima localização, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas e a poucas quadras da praia, mas também por ser o lugar onde o casal – ele é brasileiro e ela, belga – se conheceu. “Eles faziam questão de comprar o imóvel de veraneio no Brasil exatamente onde se conheceram, mas essa rua não tem tantos prédios com varanda e eles queriam muito ter esse espaço”, conta a arquiteta Paloma Yamagata, do Yamagata Arquitetura, escritório responsável pelo projeto.

Como trocar a localização do imóvel não era uma opção, o casal comprou um apartamento antigo, na altura da copa de uma árvore, que passou por uma grande obra, de seis meses. “Era como se estivéssemos fazendo uma reforma em 800 m². Tudo foi abaixo, hoje a planta está completamente diferente do que era”, conta Paloma.

A mudança mais significativa, e que demandou mais trabalho, está na área onde agora está a sala de jantar e a cozinha, reservada antes para a suíte principal. “O que fizemos foi inverter a área social com a área de serviços. Foi algo complicado, já que tivemos de trocar de lugar todas as instalações elétricas e hidráulicas. Mas valeu a pena, conseguimos redistribuir os ambientes e ampliar a área social”, explica a arquiteta.

O espaço que antigamente era dividido por cozinha e área de serviço, agora tem três suítes – uma delas pequena, para hóspedes, onde o casal acomoda os amigos estrangeiros que visitam o País. Antes da reforma, o apartamento contava com três quartos e dois banheiros nessa área. “Em um apartamento desse tamanho, para ter três suítes é preciso fazer quartos pequenos. Como eles não moram no apartamento, isso foi viável.”

O desejo dos proprietário de ter uma varanda não foi deixado de lado no projeto. Com a mudança na planta, a sala de jantar ganhou uma grande janela, cercada pelo verde da árvore que fica bem na frente do prédio. “Nesse bloco, que contempla sala de jantar e cozinha, fizemos tudo para que o ambiente ficasse com ares de varanda. Uma das estratégias para isso foi usar madeira no teto, comum nas varandas do Rio”, comenta. A sala de jantar agora é separada do estar apenas por uma porta de vidro, escolhida para que o máximo de luz invada o apartamento. Na cozinha, o piso de ladrilho hidráulico demarca o ambiente, integrado ao jantar. As samambaias acomodadas em cima de um armário branco são outra estratégia para deixar o lugar parecido com uma varanda de verdade. “Nem precisava de mais verde, com tanto vindo da janela, mas não resistimos.”

Luz da cidade

Para a carioca Paloma Yamagata, aproveitar a boa luz do Rio é irresistível. “É uma iluminação especial, um convite a abrir os espaços e deixar a luz invadir”, diz a arquiteta. O escritório de Paloma, que acaba de abrir uma filial em São Paulo, conta também com o designer de interiores Bruno Rangel e o consultor de estilo Aldi Flosi, único paulistano do trio. “As janelas de São Paulo são menores, isso nos instiga a fazer aqui uma decoração mais densa, que vai muito bem nesse contexto”, diz Flosi. Para quem quer se inspirar na luminosidade carioca, o arquiteto recomenda tons claros de madeira para a marcenaria e revestimentos e poucas barreiras visuais. “São Paulo tem muito mais sombras, é preciso deixar o máximo de luz entrar. Quando possível, derrube paredes e deixe as janelas o mais livre possível.”