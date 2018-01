Extensão da sala de estar, varanda combina mobiliário de grife e jardim em vasos

Com projeto de Olegario de Sá e Gilberto Cioni, a varanda tem sofá roxo e poltronas de fibra natural Foto: Lufe Gomes/Divulgação

Integrada ao living, a varanda deste apartamento em Higienópolis combina um certo apelo ao rústico com alto design italiano. A reforma do imóvel, com projeto de Olegario de Sá e Gilberto Cioni, ampliou a área social ao nivelar o piso da área interna com a varanda. “Cobrimos o piso existente, antes cerâmico, com um deck de cumaru, o que conferiu uma atmosfera de área externa para a varanda. Queríamos uma aparência de rua, mais rústica”, diz Cioni.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestadao

Os moradores faziam questão de usar mobiliário italiano na decoração e deixaram o arquiteto e o designer de interiores à vontade para escolher itens como as poltronas Crinoline, de Patricia Urquiola – peças de impacto que se destacam em qualquer ambiente. Em todo o apartamento predominam tons neutros nos revestimentos – tanto nos móveis quanto em no piso e nas paredes, mas na varanda pontos de cor se sobressaem, como o roxo do sofá.

Responsável pelo paisagismo, Catê Poli dispôs folhagens em grandes vasos vietnamitas da L’Oeil. A pedido dos moradores, a mesa de centro, desenhada pelo escritório Sá e Cioni, tem nichos para receber plantas e, cheia de vasinhos floridos, garante o verde que cai muito bem em qualquer varanda.