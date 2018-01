Casa Cor Rio abre as portas em casarão na Gávea

O living de Paola Ribeiro, que transita entre o clássico e o contemporâneo Foto: Andre Nazareth/Divulgação

Um ecletismo acentuado combinado ao desejo de habitar ambientes menos tecnológicos e mais reconfortantes – bucólicos até – assinala a volta às origens de Casa Cor Rio. Ou, em outras palavras, o retorno do evento a uma residência-sede, após um jejum de várias edições nas quais a principal mostra de decoração carioca percorreu diversas locações: das tribunas do Jockey Club, na Gávea, aos espaços de um shopping na Barra da Tijuca, por exemplo.

“No nosso formato, os imóveis que sediam a mostra já são, em si, uma atração à parte e este, com certeza, não vai deixar nada a desejar”, afirma Patrícia Mayer, uma das organizadoras da Casa Cor Rio, satisfeita com a locação atual: um casarão da Gávea do início do século passado (mais informações no box) que, entre outras atrações, conta com jardins projetados por Burle Max.

“Em uma casa o visitante tem uma aproximação maior com as soluções propostas, uma vez que os espaços, apesar da dimensão de alguns deles, fogem menos à realidade e colocam questões bastante precisas aos profissionais (que este ano somam 67, distribuídos em 45 ambientes)”, complementa Patrícia Quentel, sócia na realização da mostra, que acontece, ininterruptamente, há 26 anos, e que, desta vez, poderá ser visitada até o dia 20 de novembro.

Decorado em tons de cereja, laranja, verde e azul, o arejado living assinado pela designer de interiores Paola Ribeiro, um dos pontos altos do evento, logo à entrada da casa, funciona como uma espécie de senha de leitura da presente edição. Nele, colorido e monocromático, clássico e contemporâneo, banal e sofisticado ensaiam parcerias afinadas, no melhor estilo “sem medo de ser feliz” do décor carioca.

“Esse trabalho me proporcionou o livre exercício da decoração. Me possibilitou abordar referências clássicas dentro de um contexto mais atual”, explica Paola, que contrapôs no ambiente peças do antiquário Arnaldo Danemberg e móveis de designers contemporâneos, como Jader Almeida e Pedro Useche.

Um procedimento também observado pelo arquiteto Maurício Nóbrega na composição de sua varanda-spa, anexa ao living, que reúne, além de espaço de estar, piscina, ducha com cascata e deck. “A ideia foi contrapor um espaço moderno a uma construção tradicionalíssima. Além de transformar uma área de circulação em um ambiente que pudesse ser efetivamente desfrutado.”

Suave e delicado, o Espaço Deca, projeto assinado por Márcia e Manu Muller é outro dos ambientes que jogam com aparentes contradições. Tanto pode ser um quarto de resort quanto uma suíte residencial. Tem apelo industrial, mas é cheio de elementos artesanais. Faça frio ou calor, a água contrasta com o fogo que se insinua na borda de sua piscina. “Vivemos tempos múltiplos. Nada mais natural que a decoração embarque na onda, não é? ”, arrisca Márcia.

Pronta para a festa

Em sua 26ª edição, a Casa Cor Rio ocupa a “casa rosa”, como a ela se referem os moradores do bairro da Gávea: um casarão em estilo eclético, com 1.000 metros quadrados de área outrora pertencente à família Rocha Miranda, que lá viveu por quase 40 anos, grande parte deles em meio a grandes celebrações.

Inicialmente pertencente à família Soares Sampaio, em 1977 a propriedade foi adquirida pelo empresário Celso da Rocha Miranda, dono da extinta companhia de aviação Panair. Com os filhos crescidos, apenas Celso e a mulher Malu passaram a viver ali. Razão pela qual encomendaram ao arquiteto Alcides Rocha Miranda uma reforma com o objetivo de adequar o local a novos padrões de funcionamento: uma casa com muitos espaços para bem receber. Uma vocação que ela revive agora como sede da Casa Cor Rio 2016.