Como planejar a iluminação

Detalhe da instalação na sala de TV com arandelas alinhadas feita pelo Casa2 Arquitetos Foto: Zeca Wittner/Estadão

Com o fim da comercialização das incandescentes no Brasil, em junho, ficou mais difícil comprar lâmpadas. Se antes a preocupação era apenas com a potência, agora é preciso considerar fatores como a tonalidade da luz, a temperatura de cor e o índice de reprodução de cor, além da vida útil do produto, muito maior que a das incandescentes. Essas informações constam da embalagem do produto, que somente agora vai passar a ter a certificação do Inmetro. Em fevereiro venceu o prazo para que fabricantes e importadores atendessem aos requisitos mínimos de qualidade e, a partir de outubro, eles terão de fornecer produtos com o selo do Inmetro. “O consumidor já pode passar a dar preferência às lâmpadas LED com o selo na embalagem, que indica que parâmetros de qualidade foram avaliados”, diz Leonardo Rocha, assistente da Diretoria de Avaliação da Conformidade do instituto. A certificação vale para lâmpadas de LED residenciais e não inclui as fitas.

Confira as dicas do empresário do setor de iluminação, Álvaro Buzaid: