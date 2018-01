Coleção de luminárias tem peças personalizáveis

Módulos de madeira de diferentes tamanhos formam pendente Foto: Divulgação

Um sistema de módulos que podem ser ajustados de acordo com a necessidade de cada um, formando diversos tipos de luminárias. Móveis feitos para durar muito e se adaptar a espaços diferentes. Instalações artísticas que levantam debates sobre questões atuais, como a aproximação e o distanciamento que as redes sociais promovem entre as pessoas. Tudo isso faz parte do Projeto Ion, da arquiteta e designer Caroline Ficker.

“É uma iniciativa que, mais do que tudo, foi feita para promover o que é perene. Acredito que, como as relações, o mobiliário de casa tem de ser algo sólido, capaz de acompanhar os moradores ao longo do tempo”, afirma Caroline. Batizadas de Ion, as luminárias – de teto e mesa – são encontradas nas versões madeira, mármore e ônix e podem ter composições personalizadas, com o nome do cliente.