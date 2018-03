Clássico copo americano ganha cores e inspira acessórios

Copos coloridos de 190 ml (R$ 9,90 cada) Foto: Divulgação

No balcão da padaria, na mesa de bar ou na cozinha de casa, usado como medida para as mais diversas receitas ou simplesmente para tomar água, o copo americano faz parte da rotina do brasileiro. Criado em 1947 pela Nadir Figueiredo, é um arquétipo do bom design, combinando traço simples e perfeita funcionalidade. Sem contar com outro aspecto importante: preço baixo – o modelo tradicional pode ser encontrado a partir de R$ 1,30.

“Bom design não precisa ser caro”, diz Edson Coutinho, coordenador de design e tendências da Tok&Stok. A rede tem exclusividade, até o fim do ano, na venda da nova coleção de copos americanos: os formatos aperitivo, para água e long drink agora estão coloridos. Alguns, em tons néon, brilham no escuro.

A Nadir Figueiredo desenvolveu as cores, o que incluiu mudanças no processo industrial, e levou o projeto para a Tok&Stok, que já vendia os copos e complementos da linha, como a tigela, a caneca e a xícara de café. A rede agora ampliou a coleção com itens como bandeja, pôsteres, toalha de mesa, panos de prato, guardanapo, jogo americano, porta-copo e balde para pipoca, todos com estampas inspiradas no icônico desenho do copo. “É uma coleção pop, que homenageia um clássico do design nacional”, diz Coutinho.