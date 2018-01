Casa construída por R$ 150 mil, na periferia de São Paulo, ganha prêmio de arquitetura

Casa Vila Matilde, na Zona Leste de São Paulo, foi construída com R$ 150 mil Foto: Divulgação

Um projeto de moradia de baixo custo, feita com blocos de concreto e lajes pré-fabricadas de concreto armado, na Vila Matilde, zona leste de São Paulo, foi o principal vencedor do Prêmio de Arquitetura Instituto Tomie Ohtake AkzoNobel 2016, anunciado no último dia 30 de julho.

O projeto, feito pelo escritório de arquitetura Terra e Tuma, foi desenhado para uma empregada doméstica, a Dona Dalva, e teve como principal objetivo criar algo barato e, ao mesmo tempo, funcional. A solução para diminuir os gastos da obra foi usar blocos de concreto e lajes pré-fabricas de concreto armado, o que garantiu que o tempo de construção do imóvel fosse curto, já que a proprietária não tinha condições de pagar aluguel por muito tempo enquanto esperava.

Todas as áreas comuns, como a sala de estar, jantar e a cozinha foram projetadas de forma integrada, o que faz com que o espaço pareça amplo. A casa foi erguida num terreno de 4,8 metros de largura por 25m de profundidade, e conta com sala, lavabo, cozinha, área de serviço uma suíte no térreo e outra na laje.