Apartamento de 50 m² tem ambientes integrados e varanda voltada ao lazer

Vista do estar e da cozinha, com bancada de madeira e fórmica Foto: Ricardo Bassetti/Divulgação

Recém-entregue pela construtora, este apartamento no Itaim precisava apenas de uma pequena obra para ficar do jeito que o proprietário queria. O espaço de 50 m² já era totalmente integrado e incluir barreiras não estava nos planos. “É um esquema bem aberto, não só a sala e a cozinha, mas também o quarto. Como o apartamento é pequeno, incluir paredes deixaria os ambientes ainda menores”, diz a arquiteta Andrea Lucchesi, do escritório Mestisso Arquitetura.

Integração aceita, a obra tratou de trocar os revestimentos padrões que vieram com o apartamento. O piso ganhou vinílico que imita madeira escura, opção que não pesa no orçamento. “Na varanda investimos mais, instalamos um deck de madeira cumaru”, conta. Para trazer mais um ponto de interesse visual, a parede e a porta do lavabo foram pintadas de verde-musgo. “Para quebrar a seriedade dos tons escuros, usamos acessórios vibrantes, como a mesas de azulejos da varanda.”